Saks Global e la crisi dei grandi magazzini Usa: l'insegna simbolo della 5th Avenue presenta istanza di fallimento

La parabola discendente di Saks Global è frutto non solo di una congiuntura economica sfavorevole (soprattutto durante il Covid, quando, per ovvi motivi, gli store online hanno preso il sopravvento rispetto a quelli fisici), ma anche di scelte strategiche ambiziose rivelatesi poi disastrose. Come l'acquisizione nel 2024 di Neiman Marcus da parte di Hudson's Bay Co., proprietaria di Saks dal 2013, mossa che ha rappresentato l'inizio del tracollo.



L’accordo, il cui ideatore è stato l'ex ceo Baker, ha gravato sulla nuova azienda con oltre due miliardi di dollari di nuovo debito, proprio mentre le vendite globali di lusso stavano vivendo una fase di rallentamento: in aggiunta, i fornitori hanno iniziato a trattenere la merce quando Saks non si è dimostrata in grado di saldare per intero e puntualmente. Inoltre, la holding non ha onorato un pagamento di 100 milioni di dollari legato all'acquisizione di Neiman Marcus, in scadenza lo scorso 30 dicembre. Una situazione estremamente preoccupante e che si affianca a un calo dei ricavi e degli utili: nell'ultima trimestrale, il fatturato è sceso dell’11,1%, attestandosi a 1,6 miliardi di dollari, rispetto agli 1,8 miliardi dell’anno precedente. A conti fatti, il debito di Saks Global ammonta ormai a circa cinque miliardi di dollari.