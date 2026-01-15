Saks Global e la crisi dei grandi magazzini Usa: l'insegna simbolo della 5th Avenue presenta istanza di fallimento

I debiti dopo l'acquisto di Neiman Marcus e il rallentamento dello shopping luxury hanno spinto la holding a presentare un'istanza di fallimento volontaria
© IPA
Milioni di debiti accumulati nel corso degli anni (anche con creditori italiani), l'acquisizione nel 2024 di Neiman Marcus Group (colosso americano della moda di lusso) per 2,65 miliardi di dollari e il rallentamento dello shopping di lusso: sono diverse le cause che hanno spinto la holding Usa Saks Global a presentare un'istanza di fallimento volontaria presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto meridionale del Texas. Contestualmente, il ceo Richard Baker lascia l'incarico dopo nemmeno due settimane dalla nomina: al suo posto Geoffroy van Raemdonck, ex ad proprio di Neiman Marcus e membro del consiglio di amministrazione di Moncler Spa. In un comunicato van Raemdonck si è detto "impaziente di assumere il ruolo di amministratore delegato e di proseguire la trasformazione dell’azienda affinché [...] continui a svolgere un ruolo centrale nel futuro del commercio al dettaglio di lusso".
In una nota Saks Global ha specificato che per il momento i suoi negozi rimarranno aperti e operativi, dopo aver finalizzato un pacchetto di finanziamento da 1,75 miliardi di dollari da parte dei suoi creditori: un piano che "fornirà la liquidità necessaria per finanziare le operazioni e le iniziative di risanamento". La stessa azienda spiega che una prima iniezione di un miliardo di dollari avverrà tramite un prestito da parte di un gruppo di investitori, mentre una seconda tranche dal valore di 240 milioni di dollari verrà erogata dai creditori in base alle attività della società. Infine, un finanziamento da mezzo miliardo di dollari arriverà da un altro gruppo di investitori una volta che il retailer uscirà dalla procedura fallimentare prevista per la fine dell'anno. In aggiunta, alcuni media americani rivelano che lo scorso dicembre Saks avrebbe raggiunto un accordo con una società di investimenti per vendere la proprietà di Neiman Marcus a Beverly Hills, in California.
L'obiettivo sarebbe quello di liberare ulteriore liquidità, ma le cifre non sono note. Nonostante tutto, il gruppo ha comunque assicurato che «onorerà tutti i programmi per i clienti, effettuerà i pagamenti futuri ai fornitori e continuerà a garantire stipendi e benefici ai dipendenti». Il Tribunale fallimentare del Texas dovrebbe dare la possibilità alla holding di negoziare una ristrutturazione del debito oppure di trovare un nuovo proprietario. In caso contrario, l'azienda sarà costretta a chiudere.
La parabola discendente di Saks Global è frutto non solo di una congiuntura economica sfavorevole (soprattutto durante il Covid, quando, per ovvi motivi, gli store online hanno preso il sopravvento rispetto a quelli fisici), ma anche di scelte strategiche ambiziose rivelatesi poi disastrose. Come l'acquisizione nel 2024 di Neiman Marcus da parte di Hudson's Bay Co., proprietaria di Saks dal 2013, mossa che ha rappresentato l'inizio del tracollo.
L’accordo, il cui ideatore è stato l'ex ceo Baker, ha gravato sulla nuova azienda con oltre due miliardi di dollari di nuovo debito, proprio mentre le vendite globali di lusso stavano vivendo una fase di rallentamento: in aggiunta, i fornitori hanno iniziato a trattenere la merce quando Saks non si è dimostrata in grado di saldare per intero e puntualmente. Inoltre, la holding non ha onorato un pagamento di 100 milioni di dollari legato all'acquisizione di Neiman Marcus, in scadenza lo scorso 30 dicembre. Una situazione estremamente preoccupante e che si affianca a un calo dei ricavi e degli utili: nell'ultima trimestrale, il fatturato è sceso dell’11,1%, attestandosi a 1,6 miliardi di dollari, rispetto agli 1,8 miliardi dell’anno precedente. A conti fatti, il debito di Saks Global ammonta ormai a circa cinque miliardi di dollari.