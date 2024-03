Il Gruppo Eurofood acquisisce lo storico marchio Gelati Pepino 1884 Spa

La missione del Gruppo è quella di soddisfare il consumatore, moderno, cosmopolita, curioso, attento, sperimentatore. Sin dagli albori, il Gruppo Eurofood importa e distribuisce in esclusiva, per il mercato italiano, le migliori specialità da 50 paesi e 5 continenti: una collezione completa dei più prestigiosi marchi legati alle nuove tendenze alimentari, dall’etnico al salutistico, dal dolciario all’alta gastronomia, dagli spirits alle bevande healthy, dai vini allo Champagne, per anticipare mercati e scoprire nuovi trend internazionali. Non semplici distributori ma veri e propri “Brand Builder”, in grado di introdurre nuovi consumi e creare narrazioni di successo di marchi che diventano vere e proprie icone di stile, interpretando e precorrendo le evoluzioni del gusto.

I successi di Starbucks ready to drink, Kikkoman, Tabasco, Maille, Oatly, Arizona tea, Kv Nordic, Angostura, Nature Valley e delle italianissime Nattura e Misura dolcificanti sono solo alcuni degli ultimi esempi. Questa ricerca continua del gusto passa attraverso la scoperta di eccellenze internazionali ma anche italiane; non solo creatori di nuove tendenze, ma anche esploratori di prodotti premium del territorio. Eurofood è un racconto di innovazione e tradizione, modernità e storicità, passato, presente e futuro.

In quest’ottica è nato il progetto Gelati Pepino 1884, che ha portato all’acquisizione della maggioranza della storica azienda piemontese di gelati premium, l'inventore del primo gelato da passeggio al mondo, il Pinguino che ha appena compiuto 85 anni. “Il nostro obiettivo è quello di creare una storia di successo partendo dai clienti più prestigiosi d’Italia, per poi espanderci sui mercati internazionali. Un dream che ci permetterà di esportare in tutto il mondo un’eccellenza torinese senza perdere il contatto con le origini e il territorio da cui è partito” racconta Federico Boerci. “L’alta qualità del prodotto, la provenienza 100% made in Italy, la nostra trentennale esperienza nella distribuzione anche di prodotti surgelati e il nostro network di partnership distributive internazionali, sono gli ingredienti di questo ambizioso piano di sviluppo. Più viaggiamo e più ci rendiamo conto di quanto in molti paesi manchi un’offerta di qualità di gelati artigianali italiani e con i Gelati Pepino 1884 andremo a colmare questo vuoto. Vogliamo portare Pepino e Torino in giro per il mondo per far conoscere questa lunga storia italiana e l’eccellente qualità dei suoi prodotti.”

Il passaggio del Brand in casa Eurofood rappresenterà dunque un momento di cruciale importanza per rinsaldare il suo legame con il territorio d’origine ma anche per dare nuova linfa e vitalità all’Azienda per facilitarne l’ingresso sulle piazze internazionali in tutta la sua storicità.

Eurofood conferma che la produzione rimarrà localizzata nello stabilimento di Torino, così come le maestranze e tutti i professionisti impiegati in Azienda. “Verranno potenziati la struttura e l’intero modello organizzativo creando nuove opportunità di lavoro e favorendo l’economia locale. L’acquisizione dell’81% e non della totalità dell’azienda Gelati Pepino 1884 non è stata casuale ma è originata proprio dalla specifica volontà del nostro Gruppo di preservare le radici storiche del Brand con la sua “torinesità”. È questa la premessa di Caterina Boerci, la quale continua ribadendo che “come in tutte le altre nostre Società, struttura, solidità, organizzazione, gestione dei flussi produttivi e finanziari, uniti al respiro internazionale, sono l’expertise che abbiamo e che vogliamo mettere a disposizione di Gelati Pepino 1884 per poter affrontare le sfide di una crescita sana e di una distribuzione di successo.” Nuova vita a Gelati Pepino 1884 che grazie al supporto del Gruppo Eurofood darà avvio ad una nuova avventura che vedrà ben presto allargamenti di gamma nel mondo del dolciario, ma sempre con un forte legame al territorio piemontese.