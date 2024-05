Sicily by Car si espande ancora all'estero: acquisite due nuove società in Croazia

Sicily by Car, società tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha annunciato di aver sottoscritto importanti acquisizioni in Croazia consentendo di compiere un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione.

L'operazione consente a Sicily by Car di compiere un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione sia per il noleggio leisure sia per il B2B.

Sicily by Car, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, ha sottoscritto con gli azionisti di Nova Gratia d.o.o. e di Auto Dalmacija d.o.o. , entrambe società di diritto croato con sede a Trogir, un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale sociale delle due società.

L'accordo Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: “Dopo l’ingresso greenfield in Portogallo, siamo lieti di annunciare il nostro ingresso in un altro paese europeo a forte vocazione turistica come la Croazia. Le due realtà in fase di acquisizione, Nova Gratia e Auto Dalmacija, grazie alla lungimiranza dei fondatori che hanno maturato un expertise di oltre 15 anni nel settore, condividono con il nostro Gruppo l’eccellenza in termini di qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica.”

Fondata nel 2009, Nova Gratia d.o.o. vanta una posizione di leadership nel mercato croato dell’autonoleggio, con una flotta che nell’estate 2023 contava oltre 850 veicoli e una capillare presenza in tutto il territorio con location premium negli aeroporti (Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula) e nei centri città (Zagreb, Split, Trogir, Opatija).

Tale società ha stretto partnership pluriennali con i principali concessionari di automobili e società di leasing, con agenzie di viaggio nazionali e broker globali. Oltre al brand nazionale, Nova Gratia è anche il franchisor di Right Cars in Croazia. Right Cars è una società con sede a Londra e affiliati (franchisor) in 35 paesi (compreso il territorio degli Stati Uniti).

Le aziende I fattori chiave di successo di Nova Gratia sono un impegno costante nei confronti di un eccellente servizio clienti, dell'innovazione e della cultura aziendale.

Fondata nel 2016, Auto Dalmacija d.o.o. è un concessionario autorizzato KIA per il territorio di Spalato e la Dalmazia. Oltre alla vendita di veicoli KIA nuovi, offre servizi di riparazione, manutenzione, assistenza e consulenza sulle condizioni più favorevoli di finanziamento e assicurazione del veicolo. La società vende anche veicoli usati tra i quali spiccano i veicoli della collegata Nova Gratia d.o.o.

La filosofia aziendale è orientata alla soddisfazione del cliente, che si ottiene attraverso una comunicazione di qualità con un ascolto continuo delle esigenze del cliente. In caso di riparazioni meccaniche o di carrozzeria, al cliente viene consegnato un veicolo sostitutivo della stessa classe, senza alcun costo aggiuntivo e senza limite di giorni di utilizzo. Dal 2022 la società offre anche lo sviluppo di servizi di gestione della flotta, servizio per cui Auto Dalmacija si assume la gestione e la cura completa del parco veicoli del cliente-utente del servizio. Tale servizio è destinato alle persone giuridiche che desiderano la massima trasparenza e conoscenza dei costi totali del parco veicoli per tutto il periodo contrattuale, senza assumersi il rischio di costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi durante il periodo contrattuale di utilizzo del veicolo.