Sibill chiude un aumento di capitale da 6.2 milioni di euro e con un nuovo investitore

Nuovi operatori internazionali per Sibill, la startup italiana specializzata in soluzioni Software as a Service (SaaS) per la gestione contabile e finanziaria delle Pmi. La società, fondata da Mattia Montepara (CEO), Lorenzo Liguori (Chief Product Officer) e Dario Prencipe (Chief Data Officer), porta la raccolta a 6,2 milioni di euro e riconferma la capacità del modello e del team di attrarre l’attenzione e gli investimenti in Italia anche di importanti investitori stranieri.