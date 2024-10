Roma, a novembre inizia la stagione della Fondazione Guido Carli con la convention "Intelligenza da Vendere"

La Fondazione Guido Carli ha scelto speranza come parola chiave per inaugurare le sue attività per il 2024-2025, evidenziando la necessità di responsabilità sociale nel processo di transizione digitale e ambientale. Questo concetto sarà al centro delle riflessioni di Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, in occasione della convention "Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell'IA", in programma il 22 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma.