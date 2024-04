Nasce a Rimini la casa della mobilità sostenibile condivisa

In scena la mobilità del futuro , fondata sulla possibilità per i cittadini di accedere a servizi di mobilità condivisa sostenibile. In primo piano "Intermobility future ways", il Primo Forum nazionale all'interno del quale verrà presentato il Rapporto Nazionale sulla Mobilità Sostenibile condivisa, nuova fonte di dati aggiornati su trasporto pubblico locale, ferrovie, autolinee, taxi, Ncc, sharing mobility, MaaS, e di tutte le altre modalità di spostamento sostenibile, accessibili grazie alla digitalizzazione.

IBE Intermobility and Bus Expo, l'appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group di riferimento il mondo del trasporto collettivo e delle filiere industriali connesse che torna alla Fiera di Rimini dal 19 al 21 novembre, è giunta alla sua 11esima edizione. In una nuova veste congressuale ed espositiva, sarà arricchita da Intermobility future ways, il Primo Forum Nazionale della Mobilità Sostenibile Condivisa, in cui verranno affidate le sfide della mobilità futura delle persone.

Una tre giorni di eventi, approfondimenti ed esposizioni sviluppata in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e con il supporto tecnico dell’Osservatorio Nazionale della sharing mobility e di Euromobility.

"L'industria del trasporto collettivo e condiviso è in forte accelerazione, in cerca di sinergie e nuovi modelli organizzativi che la sostenibilità richiede con urgenza, - spiega Maurizio Renzo Ermeti, presidente IEG Italian Exhibition Group. - Un vero e proprio ecosistema allargato della mobilità si sta affermando, nevralgico per lo sviluppo del Paese. Anche l'industria delle fiere, in rapida evoluzione, è attraversata da queste dinamiche. Con IBE, IEG affianca i protagonisti del cambiamento, grazie all'unicità del proprio modello di business in cui ci proponiamo come Community catalyst & creator".





IBE 2024 e il futuro della mobilità La distinzione fra trasporto privato e trasporto pubblico è ormai superata, anche grazie alle tecnologie digitali e si sta evolvendo sempre più in un modello di mobilità condivisa sostenibile, in cui il cittadino possa selezionare la modalità di spostamento più adeguata caso per caso, da un ventaglio di possibilità accessibili e a basse emissioni.

In un mondo in costante cambiamento, dove i veicoli si adattano alle nuove fonti di energia e la sostenibilità è una priorità, IBE Intermobility and Bus Expo rappresenta un crocevia dove convergono idee e innovazione per l'intermobilità collettiva condivisa, un punto d'incontro tra il settore dei viaggi a lunga percorrenza, quello del trasporto pubblico locale.

Al suo interno, non solo trovano spazio le aziende della filiera industriale dei veicoli, ma anche gli attori delle nuove filiere che stanno plasmando il panorama del nuovo trasporto collettivo. Una manifestazione che si pone come catalizzatore per progettare un nuovo sistema di mobilità, in linea con gli obiettivi ambiziosi della Next Generation EU per la transizione energetica, e che evidenzia la necessità di un approccio integrato e inclusivo tra tutti gli attori coinvolti nel processo di trasformazione del settore.

Grazie alle nuove tecnologie e alla transizione energetica, si mira a raggiungere un modello condiviso, connesso e a basse emissioni, in cui i cittadini e gli utenti possano avere a disposizione un ventaglio efficiente di soluzioni e servizi di mobilità. Gli appuntamenti di IBE consentiranno non solo di avere una visione d’insieme su un quadro complesso in cui il trasporto condiviso si candida come fattore di integrazione, crescita e sviluppo, ma soprattutto di raccogliere diversi "insight" su mondi diversi già oggi convergenti e sui nodi più delicati del cambiamento, con un respiro internazionale, a disposizione degli stakeholder e dei decisori politici a tutti i livelli di governo.