Riapre il ristorante stellato Famiglia Rana: arriva lo chef Francesco Sodano

In cucina arriva anche lo chef Francesco Sodano. "Sono felice dell’incontro con Francesco Sodano - commenta Gian Luca Rana, ad del Gruppo Rana - e di iniziare un nuovo percorso insieme, condividendo idee e progetti. Si lavora in squadra, molto affiatata, alla cui guida ho scelto Francesco per la sua nota gastronomica passionale, sensuale e tecnica allo stesso tempo".

"Il team - prosegue Rana - è composto da tanti giovani appassionati, entusiasti, ricchi di talento, innamorati del mondo della ristorazione e interessati alla sua evoluzione. Perché questo è il mio sogno: continuare a creare luoghi e condizioni per permettere ai giovani di fiorire ed esprimere tutto il loro potenziale. Lo spirito del nostro Ristorante, infatti, non è mai cambiato: raccontare il poetico luogo in cui viviamo e le persone straordinarie che ne sono l’anima".

"Da subito ho riconosciuto in Gian Luca Rana una grande passione per il mondo dell’enogastronomia, unita a determinazione, curiosità e attenzione ai dettagli. Ho percepito in lui lo spirito dei grandi mecenati, che danno fiducia e possibilità di realizzazione a sogni, voci e mani per condividerne il frutto con l’intera comunità - afferma lo chef Francesco Sodano - Ho ricevuto da lui e dalla famiglia Rana un’accoglienza straordinaria e una libertà di espressione unica. Assieme porteremo avanti una nuova idea di cucina in un luogo speciale".

Chi è lo chef Francesco Sodano Classe 1988, Francesco Simone Sodano è nato a Somma Vesuviana. Si è formato attraverso esperienze gastronomiche presso molte cucine stellate, ultima delle quali quella di Faro di Capo d’Orso, a Maiori, sulla Costiera sorrentina (1 stella Michelin), di cui è stato head chef. Allievo di Oliver Glowig e Antony Genovese, Sodano ha un background professionale internazionale che gli ha permesso di sviluppare un proprio concetto di cucina contemporanea e avanguardista. Al Ristorante Famiglia Rana porta la sua visione originale del territorio e delle materie prime locali, unita alla sua storia personale e al suo percorso culinario. Testa, tecnica e anima.

Il nuovo Ristorante Famiglia Rana nasce dalla visione di Gian Luca Rana e dalla sua volontà di ricreare un luogo in cui sentirsi accolti come a casa capace di raccontare territorio, creatività, gusto e ricerca tecnologica. Una dimensione che implica un nuovo concetto di ospitalità, basato sulla sensibilità, la condivisione e l’amore per l’arte in tutte le sue espressioni, da quella culinaria a quella visiva. Un nuovo concept e un nuovo viaggio alla base di un ristorante che è frutto dell’incontro tra Gian Luca Rana e Francesco Sodano, imprenditore uno e chef l’altro, uniti da una visione progettuale comune, dalla stessa passione per l’innovazione e la ricerca, dalla medesima sensibilità gastronomica.

Il risultato è un luogo dedicato al racconto, in cui le storie delle persone che hanno dato vita al progetto vengono condivise attraverso una narrazione che parte dal piatto e dal territorio, che attraversa Paesi e culture, suggestioni e viaggi, emozioni e sorprese, per poi ritornare, circolare, di nuovo a casa, nella fattoria virtuosa della Famiglia Rana.

Temi come la continua ricerca della qualità, il rispetto della materia prima, la passione per l'innovazione, il desiderio di non fermarsi mai sono i valori fondanti del Ristorante sin dagli inizi, ma si arricchiscono ora di nuove memorie, tecniche e conoscenze. Di un legame sempre più forte con la propria terra, con ogni forma d’arte che, insieme alla natura, attraversa nuovi orizzonti del gusto e stimola nuove ispirazioni.