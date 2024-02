Rating ESG: Cassa Depositi e Prestiti al primo posto al mondo nel settore bancario secondo Morningstar Sustainalitycs

Premiata dunque la performance del gruppo da parte di uno dei i principali player di mercato nella valutazione, ricerca e analisi ESG, che supporta gli investitori di tutto il mondo nello sviluppo e nell’implementazione di strategie di investimento sostenibili.

A conclusione del processo valutativo che ha guardato ai risultati raggiunti sino al 2023, CDP ha ottenuto da Sustainalytics un “ESG Risk Rating” (ovvero il giudizio sui rischi legati ai fattori ESG di un’azienda) pari a 4,4, in miglioramento di quasi 10 punti rispetto al precedente 13,8 assegnato a ottobre 20222. Tale performance permette così a CDP di collocarsi nella categoria di rischio ESG “Negligible”, la migliore all’interno della scala di valutazione dell’agenzia.

Il risultato è stato guidato da diversi fattori, tra cui:

la solida gestione dei rischi ESG a livello di governance aziendale, che ha consentito a CDP di raggiungere la posizione di “Leader” di mercato, con un rating prossimo allo zero nella relativa categoria2;

la forte integrazione della strategia di sostenibilità aziendale all’interno del core business, testimoniata, tra le altre cose, dalle numerose policy ESG adottate, dal ruolo di primo piano di CDP nell’ambito della finanza sostenibile e dall’adozione di criteri ESG per la valutazione e il monitoraggio delle proprie attività di finanziamento e investimento.

cdp

Sono state inoltre riconosciute da parte dell’agenzia le iniziative adottate per promuovere lo sviluppo del capitale umano anche in termini di diversità, equità e inclusione, con l’aumento del numero di donne in posizioni manageriali, e la solida gestione delle questioni etiche aziendali, guidata, tra le altre cose, da rigorose politiche in materia di antiriciclaggio e anticorruzione.

Il sensibile miglioramento della valutazione segue anche il forte apprezzamento relativo alla disclosure aziendale, segnale dell’elevato grado di trasparenza e responsabilità nei confronti degli stakeholder.

Il giudizio di Sustainalytics testimonia il crescente impegno di CDP nell’ambito della sostenibilità e l’efficacia delle azioni sinora intraprese, volte a generare impatti economici, sociali e ambientali positivi e in linea con le best practice adottate dalle istituzioni finanziarie a livello internazionale.