Vittorio Zingales: "Dalla moda alla medicina, il Metaverso è tra noi e reale"

Può raccontarci qualcosa di lei? Cosa l’appassiona e come nasce XMetaReal?

La passione per la tecnologia mi accompagna fin dagli studi universitari. Laureato in Informatica a Pisa, ho iniziato negli anni '90 la mia carriera professionale nel mondo education&multimedia con il progetto internazionale Microsoft Encarta. A circa 30 anni ho fondato la mia prima azienda, una società edutech di cui sono stato CEO per 21 anni, portandola a essere tra le leader italiane nel digital learning. Il trasporto per l'innovazione ha continuato a guidarmi, anche in questa nuova entusiasmante fase imprenditoriale. Indipendentemente dall’ambito in cui opero, il mio obiettivo rimane costante: comprendere come sfruttare le tecnologie esistenti e accessibili per trasformare e migliorare le esperienze delle persone. Sono ancora guidato dalla stessa fiamma, che mi spinge a perseguire i miei obiettivi con una nuova visione, più ampia e internazionale.



Quali sono i vostri punti di forza?

I punti di forza distintivi di XMetaReal sono le persone che ne fanno parte. Abbiamo costruito un team multidisciplinare di esperti e creativi nel Metaverso, come advisor, progettisti, content creator, modellatori 3D, 3D artist e sviluppatori XR. Sono professionisti che portano avanti la nostra digital value chain in tantissimi ambiti di applicazione. La qualità, la passione e l'entusiasmo sono i pilastri che guidano la nostra azienda in ogni fase. Lavoriamo per offrire esperienze uniche e di valore; su obiettivi di utilità, non ricerchiamo il prossimo gadget tecnologico.



A breve ci sarà la seconda edizione del Metaverse Generation Summit che vi vede protagonisti. Cosa può raccontarci?

Sì, XMetaReal sarà anche quest’anno presente alla seconda edizione del Metaverse Generation Summit, il più grande evento Corporate in Italia dedicato al Metaverso. Lo scorso anno è stato un successo. Un’intera giornata ideata per esplorare al meglio il Metaverso con l’obiettivo di creare community e fare sistema. Un palinsesto di quasi 30 top speaker e testimonial creato per generare ispirazione, grazie al valore di tanti esperti del settore, Innovation Manager e best practice del mondo Corporate. Con oltre mille persone in presenza e in streaming durante l’intera giornata, il Summit è già un punto di riferimento nel settore. Il coinvolgimento e l’entusiasmo di tutti i partecipanti ha contribuito al successo dell’evento e non vediamo l’ora di tornare quest’anno con nuove idee e progetti per continuare a stupire.



Il Metaverso può abbracciare diversi ambiti, dall’intrattenimento all’arte contemporanea, dallo sport al mondo del lavoro, ma può essere anche un valido supporto per lo sviluppo di un brand. Quali sono i confini?

La versatilità del Metaverso funge da catalizzatore di innovazione, aprendo le porte a una vasta gamma di applicazioni che permeano diversi settori. Il suo potenziale rivoluzionario si manifesta in molteplici sfere della nostra vita, dall'affascinante mondo della moda all'evoluzione nel settore medico, dai dinamici ambiti finanziari a campagne mirate di branding. In ciascuno di questi contesti, emergono soluzioni innovative che trasformano la visione del Metaverso in concretezza: da showroom accattivanti ad agenzie digitali all'avanguardia, da eventi spettacolari a esperienze digitali coinvolgenti come i digital twin e le employee experience. Questi rappresentano solo alcuni esempi delle molteplici applicazioni che possono prendere vita nel Metaverso.



Dando uno sguardo anche al mercato internazionale vediamo che sono oltre 200 i mondi digitali esistenti e nel giro di tre anni sono stati censiti oltre 445 progetti a livello internazionale. Possiamo dire che l’incredibile crescita di questo mercato avrà un impatto significativo non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e sociale?

Il Metaverso rappresenta un importante strumento, capace di generare un impatto sociale e culturale tangibile, trasformando la partecipazione, l'accessibilità e l'esperienza condivisa in contesti come eventi sportivi e intrattenimento, ridefinendo così i confini della connettività e dell'interazione umana. XMetaReal è attivamente coinvolta in ambiti diversi, dimostrando il suo contributo in progetti che spaziano dal settore energy a quello tecnico-scientifico, da applicazioni nell’ambito sport e cultura ma anche esperienze per l’employee experience.



Una delle ultime novità è XJOY. Di cosa si tratta?

XMetaReal si rivolge anche al mondo Consumer. XJOY è un progetto che ci entusiasma molto e che è destinato a rivoluzionare il mondo del Social Entertainment. XJOY è un nuovo Metaverso, un ambiente digitale pensato per favorire la socializzazione, l’intrattenimento, l’unione, la partecipazione e l’inclusione tra le persone, consentendo agli '”Xjoyers” di vivere diverse esperienze sociali e format interattivi, immersivi, piacevoli e divertenti. XJOY è la dimostrazione che dare appuntamento a un amico in un luogo digitale è naturale, come fosse sempre stato possibile. Ed è proprio il fattore umano la chiave vincente per creare ricordi indimenticabili e vivere esperienze coinvolgenti in un ambiente vibrante e inclusivo che incoraggia rapporti genuini, valorizza idee e condivisione di passioni, unendo le persone di tutte le generazioni. Il lancio di XJOY è previsto per gli inizi di maggio e si prospetta una ventata di novità nel mondo del Social Entertainment. In XJOY ognuno può trovare il proprio posto. Grazie a diverse aree tematiche che vanno dal game alla cultura, dal relax alle feste, XJOY offre esperienze uniche per ogni gusto. Gli Xjoyers persone potranno vivere in prima persona i tanti format pensati per loro e sulla base dei loro interessi e passioni, creando momenti di gratificazione e interazione grazie all'uso delle tecnologie immersive.