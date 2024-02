Gianluigi Furlan: "I nostri clienti sono quelli che realmente fanno la differenza"

È l'unica realtà italiana a offrire una gamma così ampia di varietà e tipologie di impasti, progettati per incontrare ogni possibile esigenza. Viene distribuita non solo in Europa ma anche ad Antigua, Porto Rico, Singapore e Stati Uniti. Gianluigi Furlan, fondatore e direttore commerciale di Quelli Della Pizza si racconta a Tgcom24.

Come nasce Quelli Della Pizza?

La mia avventura imprenditoriale è iniziata da una sfida che ho affrontato quando ero ancora ristoratore. Troppo spesso mi trovavo in difficoltà con pizzaioli che non condividevano pienamente l'impegno verso il successo dell'attività. Questa situazione mi ha spinto a cercare una soluzione che mi permettesse di essere più indipendente. E così ho scoperto la base per pizza, che è diventata il mio alleato più prezioso. Non solo mi ha liberato dalla dipendenza da altri, ma mi ha anche aperto gli occhi sulla possibilità di offrire la stessa libertà ad altre imprese. Il nostro primo slogan, 'Pizza senza Pizzaiolo? Da oggi si può!', riflette perfettamente questa mia realizzazione.

Quali sono i vostri punti di forza in un mercato così competitivo?

Il settore delle basi per pizza è in una fase di crescita esponenziale, e i pilastri su cui si fonda la nostra filosofia aziendale sono la qualità, il servizio e la varietà. Siamo particolarmente fieri del nostro servizio clienti, che rappresenta il cuore pulsante della nostra azienda e ci consente di gestire gli ordini con precisione e puntualità, un aspetto che teniamo in grande considerazione. Comprendiamo che, nonostante la nostra diligenza, possono sorgere problemi o difficoltà; in questi casi, siamo sempre al fianco dei nostri clienti, lavorando instancabilmente per trovare soluzioni efficaci e tempestive. La nostra leadership nel settore è stata consolidata nel 2014, quando abbiamo inaugurato il primo servizio di e-commerce, seguito dallo sviluppo di app dedicate per iOS e Android. Questi passi hanno segnato una svolta, dimostrando la nostra capacità di anticipare le esigenze del mercato e di adattarci rapidamente alle sue evoluzioni. La nostra infrastruttura tecnologica avanzata è un altro pilastro della nostra strategia, permettendoci di ottimizzare i processi e minimizzare gli errori umani, garantendo così un servizio impeccabile e all'avanguardia. Siamo orgogliosi di avere molti clienti che ripongono la loro fiducia in noi da oltre 15 anni, un segno tangibile della solidità e dell'affidabilità del nostro lavoro.



"Start from the base": ciò che rende una pizza migliore dell’altra è sicuramente l’impasto e la stesura manuale, ma qual è l’ingrediente che riesce a fare la differenza?

I nostri clienti sono quelli che realmente fanno la differenza. Come amo sottolineare, il 50% del successo è merito del lavoro dei nostri artigiani, ma l'altra metà dipende dal ristoratore o dal cliente privato, che deve impreziosire il prodotto con ottimi ingredienti e una cottura adeguata. Uso spesso l'esempio degli spaghetti per chiarire questo concetto: anche se partite con una marca di pasta di alta qualità, il risultato finale non sarà all'altezza senza un sugo eccellente e una cottura perfetta.



Come cambia il mercato internazionale rispetto a quello italiano?

Abbiamo sempre dato priorità al mercato nazionale, concentrando inizialmente i nostri sforzi per conquistare i ristoratori italiani. Successivamente, con la convinzione che 'se funziona in Italia, allora di sicuro avrà successo anche all'estero', abbiamo ampliato i nostri orizzonti internazionali. Questa strategia si è rivelata vincente: il mercato estero ha accolto a braccia aperte le nostre basi pizza, mostrandosi ancor più ricettivo di quanto immaginassimo. Attualmente, distribuiamo le nostre basi in tutta Europa e negli Stati Uniti, e stiamo iniziando a fare incursioni anche nei mercati asiatici e del Medio Oriente, portando avanti il nostro successo internazionale con grande entusiasmo.



Come affrontate i vari competitors a livello internazionale? Quali strategie adottate?

Consideriamo i nostri concorrenti come degli alleati, poiché contribuiscono a promuovere l'importanza e il valore della base per pizza su scala globale. Per noi, non ha importanza quale base venga utilizzata, purché sia di qualità e prodotta artigianalmente. Vediamo la concorrenza non come un ostacolo, ma come un motore che stimola il mercato, creando opportunità di lavoro per tutti nel settore.

Quali progetti futuri vuole anticipare?

Attualmente siamo immersi nello sviluppo di progetti innovativi che promettono di rivoluzionare ulteriormente il nostro settore. Queste nuove iniziative, frutto della nostra costante ricerca e del desiderio di innovare, sono destinate a fare notizia. Tuttavia, siamo ancora nella fase in cui il velo del segreto deve rimanere calato. Anche se bruciamo dalla voglia di condividere ogni dettaglio con voi, per il momento dobbiamo mantenere il riserbo. Ciò che possiamo assicurare è che, non appena sarà il momento giusto, sveleremo queste novità che, siamo certi, susciterà entusiasmo e ammirazione. Restate sintonizzati!



Qual è la sua pizza preferita?

La Margherita a modo mio, arricchita con pomodorini, fior di latte fresco e basilico aggiunti dopo la cottura. È la dimostrazione che la semplicità è sempre la scelta vincente.