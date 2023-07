02 luglio 2023 10:13

Michele Zullo: “Dopo la recente crisi siamo tutti molto più attenti a non sprecare l'energia”

Miwa Energia Spa è una società italiana che opera nel settore del gas e dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale. Nasce nel 2010 in seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia (decreto Bersani del 1999) ereditando l’esperienza ventennale della Zullo Srl, società specializzata nella gestione e manutenzione delle reti gas. Oggi conta circa 20mila clienti, quattro store di proprietà, tre center (Andria, Nardò e Barga), due point e nove corner, con un obiettivo di crescita importante entro il 2025. La filosofia aziendale è quella di attuare una politica di vicinanza al cliente così da offrire assistenza nella fase pre e post vendita. Da febbraio del 2021 ha anche avviato la vendita di beni e servizi extra-commodity (fornitura e installazione di caldaie, climatizzatori, wall-box), con il supporto dei migliori player nazionali del settore. L’Amministratore unico di Miwa Energia, Michele Zullo, racconta a Tgcom24 le strategie adottate per affrontare e crescere in un momento così difficile per il settore.