26 maggio 2024 15:35

Matteo Tranchida: "Basta perdere mance, ora cʼè il barattolo digitale"

TackPay è la prima piattaforma in Italia che permette l’invio, la ricezione e la gestione della mance in modo completamente digitale, grazie all’utilizzo di un qrcode. Un barattolo digitale per le mance nato per accelerare la digitalizzazione di hotel, ristoranti, barbieri e catene di qualsiasi dimensione, che possono in questo modo migliorare la soddisfazione del personale e il processo per l’accettazione e la gestione delle mance digitali. Il Co-Founder & CEO dell'azienda racconta a Tgcom24 come ha deciso di rivoluzionare il settore dei compensi extra.