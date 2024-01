10 gennaio 2024 16:06

Laura Biancalani: "Bambini e ragazzi non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere"

La Andrea Bocelli Foundation (ABF), Ente Filantropico, nasce nel luglio 2011 dalla famiglia Bocelli dopo essere stata ispirata dall'affetto e dalla positività ricevuti da fan e partner in tutto il mondo. Attraverso la mission "Empowering people and communities", ABF crea e promuove progetti che hanno quale focus la valorizzazione ed espressione del pieno potenziale di persone e comunità. La presidentessa Laura Biancalani racconta a Tgcom24 l'impegno nell'aiutare famiglie in situazioni di povertà, analfabetismo, disagio dovuto a malattie ed esclusione sociale.