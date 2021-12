12 dicembre 2021 13:30

Goffredo Dell’Appennino: "L' hôtellerie chiede oggi passione e flessibilità"

Parte del Gruppo LVMH, il brand Bulgari nasce a Roma nel 1884 ed è diventato celebre per le sue magnifiche e prezios creazioni di alta gioielleria. Il successo internazionale dell'azienda si è evoluto in un’offerta globale e diversificata di prodotti e servizi di lusso che vanno da gioielli e orologi fino ad accessori, profumi e hotel. La collezione Bulgari Hotels & Resorts, in particolare è nata da tre iconici Hotels & Resorts a Milano, Londra e Bali e si è recentemente arricchita delle proprietà di Pechino, Shanghai, Dubai e Parigi. Goffredo Dell’Appennino, General Manager Bulgari Hotel Milano, racconta a TgcomLab come il settore dell'haute hôtellerie sta ripartendo dopo la pandemia e quali sono i requisiti fondamentali per lavorarvi con successo.