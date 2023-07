06 luglio 2023 12:04

Gianmaria Feleppa: "Ecco come i social media possono democratizzare il mondo della finanza"

Nato a fine dicembre 2017 da un’intuizione di Gianmaria Feleppa, Ucapital24 è il primo social network economico e finanziario, il cui obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento nell’offerta di servizi informativi e formativi di carattere economico-finanziario. La piattaforma è anche un canale di comunicazione multifunzionale, dove potersi aggiornare in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, attraverso la sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un tool integrato per la creazione e gestione di webinar e workshop. UCapital24, una società di UCapital Group, un ecosistema fintech di imprese attive nella finanza, nella tecnologia e nei media, si è quotata in borsa a novembre 2019 e ha una sede a Milano, Londra e New York. Il fondatore racconta a Tgcom24 lo sviluppo del primo social network nel mondo della finanza che, in modo democratico, permette a chiunque di crescere sfruttando le potenzialità dell'economia globale.