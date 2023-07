23 luglio 2023 11:47

Fulvio Tirrico: “Da vent'anni i capelli ricci sono la mia ragione di vita”

Nata nel 2016 I Love Riccio è una società Italiana che opera sia online mediante il proprio sito di e-commerce sia nel canale retail attraverso atelier di proprietà e in franchising. Oggi conta sei saloni specializzati, con 15 nuove aperture in programma, 30 punti di rivendita prodotti, tra farmacie, parafarmacie, profumerie. Inseriti per due anni di seguito tra le prime 400 aziende italiane con il più alto tasso economico di crescita, ottenendo i riconoscimenti "Campioni della crescita" e "Leader della crescita" promossi dal Sole24 ore e da Repubblica-Affari e Finanza, l’azienda si prefigge l’obiettivo di consolidare la sua presenza a livello nazionale e di cominciare un percorso di internazionalizzazione. Il suo fondatore e Ad Fulvio Tirrico racconta a Tgcom24 com'è nata la formula brevettata per esaltare e valorizzare i capelli ricci.