25 giugno 2023 11:39

Elisabetta Franchi: "La chiave del mio successo? La grande attenzione all’eleganza"

La storia di Elisabetta Franchi inizia a Bologna nel 1996, quando la designer fonda un piccolo atelier con solo cinque collaboratori. Nel 1998 nasce Betty Blue SpA, proprietaria del marchio Celyn b fino al 2012, anno in cui la stilista decide di firmare le proprie collezioni con il suo nome e dar vita così al brand Elisabetta Franchi. Collezioni di pret-à-porter Made in Italy che devono il proprio successo a un mix unico di qualità, eccellenza e cura dei particolari. In poco più di un decennio, il brand Elisabetta Franchi ha superato i 160 milioni di fatturato, forte di una distribuzione capillare in tutto il mondo, con oltre 1.130 boutique multibrand e 100 monomarca, dislocate nelle più importanti città in Europa, Medio Oriente e Asia.