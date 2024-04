18 aprile 2024 16:31

Babila Spagnolo: "Da tre generazioni lavoriamo perché il make up sia di tutti"

Storia, dedizione, colore e amore sono gli ingredienti essenziali e genuini per poter descrivere Layla in poche parole. Una ricetta storica che negli anni ha accompagnato i trend cosmetici, a volte anticipandoli, per dare alle donne italiane emozioni colorate. Società fondata nell’anno 1936 quando il commendatore Emanuele Rossetti portò dopo un lungo soggiorno in America la produzione dello smalto in Italia. Layla da allora divenne il marchio dello smalto per unghie in Italia e ancora oggi è sinonimo di qualità. Nel 1975 Emma Rossetti, figlia del fondatore, si ritrovò all’improvviso alla guida di questa meravigliosa realtà italiana, oggi presente sul mercato con più di 2.500 referenze prodotte artigianalmente nei suoi laboratori milanesi e riconosciuta nel mondo come sinonimo di qualità e innovazione. Distribuita nei più prestigiosi punti vendita retail e professionali, Layla ha anche un flagship store in via San Marco 12, a Milano. Babila Spagnolo, Ceo di Layla Cosmetics, si racconta a Tgcom24 ripercorrendo il percorso fatto finora e guardando al futuro.