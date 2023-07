21 luglio 2023 11:55

Andrea Saini: “Ecco cosa lega cioccolato, bambini e l'azienda di famiglia”

Con 11 moderne linee di produzione, un assortimento di oltre 350 cioccolatini diversi per un totale che supera le 1.500 referenze, oltre 5 milioni di cioccolatini prodotti ogni giorno e una squadra di 230 persone, Laica oggi è una delle realtà più prestigiose nel campo del cioccolato. L’azienda nasce nel 1946, grazie al suo fondatore Lino Saini che è riuscito a tramandare ai suoi figli Andrea, Fabio e Lucia, l’amore di un mestiere diventato azienda. Con sede ad Arona, nel Novarese, Laica è presente in oltre 50 paesi al mondo. Un’azienda che unisce un forte know-how acquisito in oltre 70 anni di attività alla costante ricerca del miglioramento sul fronte della qualità, della tecnologia e dell’innovazione. A raccontarla a Tgcom24 è il suo presidente e amministratore delegato Andrea Saini.