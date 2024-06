Alberto di Luzio: "Innovazione, sostenibilità e design senza tempo possono convivere"

Quali sono i vostri punti di forza in un mercato così competitivo?

Innanzitutto l’ampia gamma prodotto, con contenuti innovativi e sostenibili e una chiara strategia distributiva, condivisa con i nostri partner. Nonostante siamo giovani nel mercato italiano con una presenza di poco più di 15 anni, abbiamo raggiunto importanti traguardi di fatturato e quote di mercato, in diversi canali distributivi, con una politica coerente dei nostri brand, Midea, Comfee’, Toshiba e Master Kitchen. Negli ultimi cinque anni, in particolare, abbiamo triplicato il fatturato e investito sull’organizzazione per garantire ai nostri partner trade e ai consumatori la migliore offerta di prodotto ed eccellenti livelli di servizio.



Parlando di sostenibilità, quale approccio adottate?

Il gruppo Midea è molto sensibile al tema della sostenibilità, tanto da aver definito una strategia interna a 360°, "Green Vision, Blue Future", che si concretizza in sei pilastri green, relativi a design, purchasing, manufacturing, logistic, recycling e service. Di conseguenza non ci limitiamo a produrre prodotti sostenibili, ma lavoriamo su un approccio che coinvolga tutta la catena del valore. Come azienda globale e leader di mercato, inoltre, abbiamo la responsabilità di essere in prima linea nell’educazione del consumatore e nell’adozione di nuove tecnologie, per un maggiore rispetto dell’ambiente. Questo significa impegnarsi in campagne di comunicazione, eventi formativi per il trade e investimenti sull’innovazione.



Ogni anno, Midea vince oltre 40 premi di design assegnati da prestigiosi istituti internazionali. A cosa dovete questi risultati?

Nello scenario competitivo, Midea emerge grazie all'armonia tra design e prestazioni che caratterizza le sue soluzioni per la casa. In Italia siamo orgogliosi di avere un’eccellenza globale, con il team del Midea Design Center: progettiamo soluzioni innovative che si integrano perfettamente nelle case dei nostri consumatori. La nostra filosofia di sostenibilità unita al design senza tempo sono la base del nostro approccio, riconosciuto anche da istituti esterni.



Una partnership di successo a livello globale che caratterizza il mondo Midea è quella con il Manchester City. Cosa vi lega?

Per supportare il programma di espansione del nostro marchio a livello globale, Midea vanta da diversi anni una significativa partnership con il Manchester City. Collaborare con questa società di successo, presente in tutto il mondo con le sue squadre, ci ha dato un’ottima visibilità internazionale negli ultimi anni, grazie a un’affinità di valori e ambizioni per il futuro. Ma non solo. Midea ha il privilegio di avere come Global Brand Ambassador l’attaccante del Manchester City, Erling Haaland. Una scelta che consolida e conferma l’importanza strategica di questa partnership per la crescita internazionale del brand.



Un tema importante per Midea è anche il sociale, tra cui troviamo la recente partnership con l’Unicef firmata #MideaSweaterChain.

Midea è da sempre impegnata a creare un ambiente confortevole e accogliente con i suoi prodotti, la campagna Sweater Chain è nata per condividere un po’ di questo "calore" con chi ne ha più bisogno. Per sostenere il programma "Winterization" dell'Unicef, a protezione dei bambini che soffrono a causa del freddo, Midea ha donato un importo equivalente a 850 kit di vestiti invernali distribuiti dall’Unicef e ha invitato - tramite una campagna di user generated content su Tik Tok - a raccogliere ulteriori contribuiti per questa causa. Questo è solo un esempio dell’impegno dell’azienda anche nel sociale.



Ci sono progetti futuri che può anticiparci?

Sicuramente continueremo a supportare lo sviluppo dei nostri marchi, con campagne consumer sempre più rilevanti e cross-mediali. Uno degli obiettivi per il futuro è sviluppare sempre di più la riconoscibilità dei nostri brand e trasferire ai consumatori tutti i nostri valori. Parallelamente, ci stiamo focalizzando sullo sviluppo distributivo del nostro ampio portafoglio prodotti, in particolare nel mondo della cucina, dove riteniamo di poter esprimere un importante potenziale, nei prossimi anni.



Può raccontarci una curiosità su di lei. Quali sono le sue passioni?

Sono nato in una città di mare e, quando posso, cerco di allontanarmi dalla frenesia metropolitana e ritrovare il contatto con la natura andando in barca a vela, con la mia famiglia e con gli amici. Ci piace molto scoprire posti inesplorati e sentire quella sensazione di libertà che solo il mare sa regalare.