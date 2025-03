Premio Caputo unisce e racconta il connubbio tra arte, cibo e cultura

Il collettivo Error207, nato tra le aule dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, nel podcast ci racconta di come l’errore possa essere trasformato in un valore e l’incertezza in una risorsa creativa. L’opera “ECO” è un manifesto artistico che invita all’azione e il titolo richiama proprio le nostre azioni. In questo caso l’arte è intesa come un monito, una promessa ad agire.