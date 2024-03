Pizzoli, inaugurato un nuovo stabilimento nel bolognese

Taglio del nastro per il nuovo stabilimento di Pizzoli, la più importante realtà industriale in Italia nel settore delle patate fresche e surgelate, a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna.

Questo polo di produzione, dotato delle più avanzate tecnologie e di 40mila metri quadri, è il più grande del Sud Europa: a regime triplicherà la capacità produttiva aziendale di patate surgelate.