Pic Solution, otto consigli per la cura di traumi, contusioni e dolori muscolari

Schiena e ginocchia doloranti sono un fattore comune al 58% degli italiani, che lamenta di soffrire settimanalmente di dolori muscolari e articolari, soprattutto nella zona lombare e cervicale. Ecco otto importanti consigli e informazioni di Pic Solution - brand del Gruppo MTD (Medical Technology and Devices) - per essere preparati nella gestione di dolori, traumi e contusioni.

1. COME DISTINGUERE DOLORE ACUTO E CRONICO? - La natura del dolore può essere diversa ed è fondamentale conoscerne le differenze: il dolore è acuto quando è scatenato da una macro-causa, improvviso, intenso e ben localizzato; cronico quando è scatenato da tante micro-cause, più lento a manifestarsi, transitorio o persistente.

2. ENERGIA TERMICA: L'ANTICO SEGRETO DELLA TERAPIA CALDO-FREDDO - L'energia termica è stata usata fin dall’antichità per alleviare i dolori: consente, infatti, di ottenere molteplici benefici grazie agli effetti fisiologici del caldo e del freddo, che comportano una riduzione

dell’intensità della sensazione dolorosa. Alcuni prodotti sono stati sviluppati proprio per agevolare l'applicazione della terapia caldo-freddo, come i cuscinetti in gel, che consentono la diffusione dell'energia termica.

3. L'APPLICAZIONE DEL CALORE È IDEALE PER RILASSARE LA ZONA CONTRATTA - L'applicazione del caldo è indicata in presenza di spasmi muscolari, contratture e crampi. Fa aumentare il flusso sanguigno nei tessuti e il metabolismo della parte trattata, consentendo una veloce assimilazione di ossigeno e nutrimento. Stimola le terminazioni nervose, sensibili al calore, e favorisce il rilassamento muscolare.

4. INFIAMMAZIONE ACUTA? L'APPLICAZIONE DEL FREDDO È UN’EFFICACE RISPOSTA - L'applicazione del freddo è indicata in tutti gli stati di infiammazione acuta derivante da qualsiasi tipo di trauma. Infatti, rallenta la circolazione sanguigna e l’attività delle cellule per evitare il diffondersi dell'infiammazione, allo stesso tempo riducendo lo spasmo muscolare dopo il trauma e alleviando la trasmissione della sensazione di dolore ai nervi.

5. ARNICA, UN RIMEDIO NATURALE PER DOLORI MUSCOLARI E ARTICOLARI - L'unica è il principio attivo naturale più comunemente utilizzato nella terapia caldo-freddo grazie alle sue molteplici proprietà. Favorisce il riscaldamento muscolare e migliora l’efficienza fisica, proteggendo da

eventuali traumatismi o sovraccarichi muscolari.

6. ARNICA E ARTIGLIO DEL DIAVOLO: IL CONNUBIO VINCENTE - L'applicazione congiunta di arnica e Artiglio del Diavolo – pianta erbacea e rimedio naturale tipico della medicina tradizionale – potenzia l’effetto lenitivo, donando sollievo a tutte le parti del corpo colpite dal

dolore e dall’infiammazione.

7. SPORT: UN TOCCASANA PER CONTRASTARE IL DOLORE - Lo sport moderato è uno stimolo contro il dolore, ideale sia per i sedentari senza speranza, che soffrono più di dolori legati all'inattività, che le persone soggette a dolori cronici.

8. AFFIDARSI SEMPRE AGLI SPECIALISTI PER FAR FRONTE A DOLORI CRONICI - Una grande ma semplice verità. Se il dolore è prolungato nel tempo è il caso di rivolgersi a un professionista.



Pic Solution, con questi otto consigli, frutto della sua competenza nella gestione di traumi, contusioni e dolori muscolari, comunica il lancio della nuova linea di emulgel a base di Arnica. A completamento del suo portafoglio, l'innovativa Fito Arnica con e.g. di Arnica al 50% titolata, facile da spalmare senza ungere, capace di donare una piacevole sensazione sulla pelle, disponibile in due varianti:

• Fito Arnica Emulgel Forte svolge un'azione antidolorifica e lenitiva ed è consigliato per ripristinare le normali condizioni cutanee in particolare dopo sport o attività fisica. I principi attivi dell'arnica sono ideali per alleviare dolori muscolari, assorbire i traumi, curare contusioni e strappi e aiutare a riassorbire lividi ed ematomi.

• Fito Arnica Emulgel Forte effetto fresco: con e.g. di Arnica al 50% titolata, mentolo e Artiglio del Diavolo è studiata per lenire e donare rapido sollievo alla cute e aiutare a ripristinare le normali condizioni cutanee, offrendo un particolare effetto defaticante e rigenerante.