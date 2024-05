Pepsi cambia look e inaugura un temporary restaurant nel cuore di Milano

Dove? Al Pepsi Dinner , in via Tommaso Grossi 8, inaugurato il 24 maggio. Il temporary restaurant rimarrà aperto fino al 10 giugno e, riproponendo alcuni degli elementi più rappresentativi della storica bevanda, animerà le serate meneghine con un palinsesto inedito tra musica e intrattenimento.

Dopo 14 anni Pepsi cambia logo e non poteva celebrare questo nuovo inizio se non nella capitale della moda per eccellenza: Milano .

Un brand che fatto storia La storia di Pepsi inizia nel 1898 quando il farmacista Caleb Bradham ribattezza il suo famoso soft drink Pepsi-Cola. Da allora Pepsi ha cambiato il proprio logo 14 volte, stando al passo coi tempi e diventando uno tra i brand più riconoscibili al mondo, anche grazie a un approccio Thirsty for More, con cui si fa promotore di iniziative uniche e senza tempo che mettono al centro il consumatore e le sfumature culturali che lo rappresentano. È in questo scenario così dinamico che prendono forma il nuovo logo e la nuova visual identity del brand: un cambio epocale che punta al futuro con uno sguardo al passato, dando vita a un look inequivocabilmente attuale e innegabilmente Pepsi.

"Nei suoi oltre 125 anni di storia Pepsi è diventato un love brand in tutto il mondo: non solo per la sua rilevanza nell’industria delle bevande, ma anche e soprattutto per la centralità che ha assunto nella cultura pop in generale" ha dichiarato Marcello Pincelli - Direttore Generale e Amministratore Delegato di PepsiCo Italia.

Il Pepsi Diner Ispirato agli intramontabili diner americani e al ruolo che hanno avuto come scenario di alcuni dei momenti più iconici di Pepsi. Ad animare le diverse serate ci sarà un ricco palinsesto nato dalla sinergia tra Pepsi e alcuni partner d’eccezione, in cui la musica e l’intrattenimento, da sempre valori cardine per il brand americano, faranno da filo conduttore.

Sarà aperto in orario serale, fino al 10 giugno, e accessibile previo acquisto del biglietto, dal costo di 20 euro, su Mailticket.it, fatta eccezione per la serata del 6 giugno. Il ticket include l’accesso al diner, un menù a scelta (prevista anche un’opzione vegetariana) dal gusto americano, Pepsi illimitate, una birra o un cocktail e un gift speciale. A eccezione del 3 e 6 giugno, sarà possibile accedervi gratuitamente tra le 17:30 e le 18:30 per scoprire lo spazio.