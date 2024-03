Parmacotto Group apre a Lugano il primo format retail “Parmacotto Selection”

Flavio Ghiringhelli: "Una vasta campagna mondiale di recruiting per far volare sempre al meglio"

Il nuovo concept store prevede un’offerta esclusiva, dedicata a chi è alla ricerca di sapori unici e desidera condividere il piacere dell’eccellenza, in versione grab & go. Dai sapori e dalle caratteristiche uniche dei salumi di Parmacotto Selection, nasce una nuova esperienza di gusto: una collezione di panini gourmet, creata dall’insieme di salumi di alta qualità e un panificato dalla straordinaria croccantezza e fragranza. Gli abbinamenti sono ideati grazie alla straordinaria maestria dello chef stellato Andrea Ribaldone, per impreziosire il connubio tra territorio e alta qualità delle materie prime. Crudité, I Ham, La Strana Coppia, Le Roi, Toast & Roll, Felino & Friends, Il Vitellone, Duetto, Mortadella Fusion, Il Principe, sono l’esclusiva proposta di panini gourmet disponibili nel nuovo format retail di Lugano.

"Questo primo format retail Parmacotto Selection, inaugurato nel centro di Lugano, è la realizzazione di uno degli obiettivi tracciati nella nostra mission che parla di tradizione, di valori di marca e della volontà di promuovere come Gruppo l'eccellenza e la cultura del food italiano in tutto il mondo. - Afferma Andrea Schivazappa, ceo Parmacotto Group. - Questo progetto, rappresenta solo un esempio del percorso che vogliamo portare avanti non solo in Svizzera ma in altre città del mondo, dove abbiamo in previsione di aprire nuovi concept store per diventare sempre di più un brand globale". - Conclude Schivazappa.

Parmacotto Group, con i suoi quattro brand, Parmacotto, Parmacotto Selection, Boschi Fratelli e Salt & Twine, firma e produce un’offerta completa di prodotti della salumeria, dai salumi tradizionali per il banco taglio agli affettati pronti al consumo, caratterizzati da un’attenta selezione delle materie prime. All'interno dei suoi cinque stabilimenti produttivi, metodi e ricette tradizionali incontrano processi innovativi e all’avanguardia che operano nel rispetto dei più elevati standard qualitativi. Oggi, grazie all’importante orientamento verso l'export, Parmacotto Group risponde alle esigenze dei mercati internazionali mettendo il proprio know-how a disposizione dei consumatori in Europa e USA. Con il lancio della campagna #FeelinGood, nel 2021, Parmacotto Group vuole porsi alla guida di una missione internazionale: generare benessere condiviso promuovendo uno stile di vita più sostenibile, una maggiore inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.