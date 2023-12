Parmacotto Group presenta il primo Bilancio di Sostenibilità

Il primo Bilancio di Sostenibilità di Parmacotto Group, relativo all'anno 2022, nasce dal cammino intrapreso dal gruppo negli ultimi anni per garantire il benessere e l'innovazione sostenibile. È un documento che testimonia l'aumentata determinazione della società a guidare il settore attraverso una strategia feelingood per raggiungere una dimensione di benessere condiviso in tre grandi aree di intervento (benessere dell'ambiente, benessere delle comunità e benessere a tavola).

Ufficio stampa

Il perseguimento di questo impegno verso la sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale, richiede un ruolo attivo delle imprese nell'opera di migliorare la qualità della vita delle persone. Prova ne sono le importanti risorse stanziate da Parmacotto Group in ambito ricerca e sviluppo, con lo scopo di creare prodotti di alta qualità e lo studio di un pacchetto sempre più sostenibile.

"Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità è la manifestazione concreta del nostro impegno nel creare valore, dall'alimentazione alla sostenibilità ambientale, passando dalle comunità in cui operiamo. - ha affermato Andrea Schivazappa, CEO Parmacotto Group - La nostra visione non è solo economica, ma incorpora un profondo rispetto per tutti gli attori coinvolti. Siamo fermamente convinti che solo attraverso un approccio trasversale possiamo contribuire a un mondo più sano e sostenibile, e soprattutto per le generazioni future".

Per contribuire al benessere dell'ambiente, il Gruppo ha inoltre portato avanti importanti investimenti nei propri impianti produttivi, volti a zero emissioni dirette di CO2 entro il 2026, mentre, per quanto riguarda il benessere delle comunità, il gruppo ha realizzato diversi progetti e azioni concrete per i dipendenti e le comunità in cui opera.