Ottobre mese della prevenzione dentale, gli specialisti: "La prima visita dal dentista? Entro i due anni"

Sensibilizzare le famiglie sull’importanza di rafforzare e migliorare la routine di igiene orale quotidiana dei piccoli, instaurando sin dai primi anni di vita un rapporto di fiducia con il dentista: questo il tema al centro del Mese della Prevenzione Dentale quest’anno. La grande novità è costituita dal coinvolgimento di un alleato d’eccezione, la FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri. Dalla collaborazione tra dentisti e pediatri di libera scelta, con il supporto di Mentadent, nasce il primo Manifesto per la salute orale dei bambini. Attraverso 10 regole d’oro da seguire, il Manifesto ha l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull’importanza di instaurare un rapporto di fiducia con il dentista, organizzando la prima visita del bambino entro i primi 2 anni di età e, quindi, molto prima di quanto sia abitudine fare. Non solo, è ricco di suggerimenti concreti per far imparare ai bambini le buone e semplici pratiche dell’igiene orale quotidiana, sin dalla più tenera età. L'obiettivo è anche incoraggiare le famiglie a dare priorità alla salute orale dei figli attraverso indicazioni chiare e suggerimenti concreti, sensibilizzando i genitori a prendersi cura dei denti da latte sfatando l’errata convinzione del “tanto poi cadono”. Perché la prevenzione in fatto di igiene orale comincia ancora prima che spuntino i dentini da latte.