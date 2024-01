Oniverse parte dal digital hub di Napoli per puntare sulle nuove generazioni

La continua crescita del Gruppo in ambito internazionale richiede di saper rispondere alle esigenze di mercati dinamici e in cambiamento

Alla ricerca di nuovi talenti per sostenere l'integrazione armonica dei canali di vendita fisici con la versione più evoluta dell'e-commerce. Oniverse, nuovo naming del Gruppo Calzedonia, punta sui nativi digitali e sugli appassionati del mondo online. La continua crescita registrata dal Gruppo lancia un’importante sfida al Dipartimento IT, che deve essere in grado di rispondere sempre più velocemente alle esigenze di mercati dinamici e in continuo cambiamento, garantendo l'affidabilità delle sue piattaforme.

Ufficio stampa

Un Digital Hub IT dedicato allo sviluppo e alla gestione

A partire dal mese di marzo, prende il via un progetto molto ambizioso: un Digital Hub IT, situato all’interno della Stazione Marittima posta nel centro di Napoli. L’imponente struttura storica affacciata sul mare sarà dedicata allo sviluppo e alla gestione delle principali tecnologie relative al mondo Salesforce e non solo.

I talenti, che entreranno fin da subito a far parte del Gruppo, prenderanno parte a un programma di inserimento stimolante e bilanciato che permetterà di conseguire le principali certificazioni Salesforce, maturando, al tempo stesso, un’idea concreta di cosa significhi oggi supportare una realtà retail tra le più importanti sul panorama mondiale, il tutto immergendosi nel mondo IT.

Le nuove risorse saranno coinvolte in un percorso formativo, supportato anche da esperti docenti dell’Università Federico II di Napoli e di K2 Partnering Solutions, multinazionale specializzata nell'offerta di soluzioni tecnologiche, che nei primi 3 mesi daranno la possibilità di approfondire, a seconda del profilo, conoscenze funzionali e di sviluppo legate alle diverse cloud del mondo Salesforce, oltre a definirne di nuove.

Al termine della formazione, entreranno a far parte dei team del nuovo Digital Hub, contribuendo così allo sviluppo in chiave innovativa della roadmap omnicanale di Oniverse.