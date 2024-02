Oniverse raggiunge 3,1 miliardi nel 2023 e prosegue con lo sviluppo retail

Un 2023 in crescita. Oniverse ha chiuso il 2023 un fatturato pari a 3.107 milioni di euro, +2% a cambi correnti (+5,5% a cambi costanti) rispetto ai 3.047 milioni di euro al 31 dicembre 2022. La quota export della società guidata da Sandro Veronesi è salita dal 58,5% al 62%.

Prosegue con grande intensità lo sviluppo di punti vendita sia all’estero che in Italia: nel corso dell'esercizio il saldo delle aperture evidenzia un incremento di 314 nuovi punti vendita, dei quali 248 all’estero. Al 31.12.2023 operavano con i marchi del Gruppo un totale di 5.644 punti vendita, di cui 3.732 all'estero e 1.912 in Italia. Il maggior impegno in termini di aperture ha interessato Stati Uniti, Francia, Spagna e Brasile. Presente in 59 paesi, Oniverse intende perseguire una politica di consolidamento della sua leadership nei principali mercati europei, continuando lo sviluppo anche in paesi extraeuropei ritenuti interessanti.

Nel retail, oltre alle aperture di nuovi punti di vendita, prosegue il progetto di integrazione globale tra negozi ed eCommerce, con l'obiettivo di offrire al consumatore un ampio ventaglio di alternative di acquisto adatte ai diversi gusti e contesti locali. Nella logistica e nella produzione gli investimenti sono, principalmente, focalizzati in tecnologie d’avanguardia che permettono alle aziende del Gruppo di rimanere innovative.

Falconeri rafforza la sua presenza in Italia e all’estero come brand specializzato nella maglieria in cashmere di altissima qualità. In Italia, nel corso dell’anno sono stati inaugurati anche 5 nuovi punti vendita Antonio Marras, brand del lusso entrato nel 2022 nella galassia di Oniverse. Nel 2023 sono stati aperti i primi punti vendita “Tezenis kids”, nuovo format completamente dedicato ai più piccoli e sempre nel 2023 Signorvino ha mosso i primi passi all’estero con due importanti aperture a Parigi e Praga.

Nel corso dell'anno è stata anche acquisita una partecipazione dell’88% nel Cantiere del Pardo s.p.a., azienda leader nella produzione di premium yachts a vela e a motore, che rappresenta l’ingresso di Oniverse nel settore nautico, ampliando così sue le attività nell’ambito delle eccellenze italiane.

Nel 2024 il Gruppo continuerà a sviluppare Intimissimi Uomo e proseguirà l'attività di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita esistenti Calzedonia, Intimissimi e Tezenis e a lavorare a un sostanziale progetto di miglioramento del suo impatto in ambito ambientale e sociale in tutte le aree aziendali, con un approccio pragmatico e una visione di lungo periodo.