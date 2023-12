Networking Event 2023 di Sistech, storie di successo di donne rifugiate

Mesi di intense sessioni di formazione e mentoring, 11 donne rifugiate, specializzate nel mercato digitale italiano e 30 aziende e professionisti del settore. Il Networking Event 2023 di Sistech, tenutosi presso Le Village by Crédit Agricole di Milano ha messo in contatto i reclutatori, inclusi quelli delle aziende partner Terna, Pantene, BCG e Cisco, con figure riqualificate e desiderose di emergere.

Ufficio stampa

“Sono entusiasta della partecipazione di così tanti responsabili HR e Talent Acquisition delle aziende partner. Queste sono aziende pioniere che comprendono che per mantenere i team IT coinvolti, innovativi e produttivi, diversificare la propria forza lavoro è un elemento chiave” ha commentato Josephine Goube, fondatrice di Sistech.

Le storie delle protagoniste



Quattro nazionalità rappresentate, una media di tre lingue parlate e differenti competenze tecniche sono solo alcune delle caratteristiche delle protagoniste dell'evento di Sistech, no-profit europea fondata nel 2017 in Francia e operante in Italia dal 2021, che supporta le donne rifugiate ad accedere a opportunità di lavoro qualificate e sostenibili nel settore tech e digitale e che ne ha già sostenuto più di 400 grazie all’aiuto di quasi 700 volontari e oltre 200 aziende.



Alham, 46 anni, è arrivata in Italia dalla Libia 5 anni fa e oggi vive a Milano. Laureata magistrale in interior design, si avvicina al coding per caso. Con Sistech si è specializzata in front-end development e ha il sogno di creare la sua start-up.

Onome, 24 anni, è nigeriana e mediatrice culturale a Reggio-Calabria. Prima ha studiato front-end development e vinto una borsa di studio con Aulab, poi si è appassionata al mondo dei dati. La sua ambizione è diventare data analysis e passare da junior a senior in questo settore.

Joy, 28 anni, ha iniziato gli studi in medicina in Nigeria, ma non è riuscita a completarli perché è stata costretta ad abbandonare il suo Paese. Lasciandosi alle spalle il suo sogno di diventare medico, a Catania, si è laureata in mediazione culturale e interculturale. Con Sistech si è avvicinata allo sviluppo web e oggi è specializzata in front-end development.



Christina, 34 anni, egiziana, laureata in Ingegneria Elettronica, prima di diventare rifugiata, era un’insegnante di matematica. Con Sistech ha seguito corsi di coding, diventando Web Developer e oggi lavora da un anno e mezzo per Pixora, un’azienda innovativa e tecnologica del catanese come sviluppatrice web.

Zahra, 24 anni, originaria dell’Afghanistan, oggi vive a Torino: ha seguito il programma di Sistech in Cyber Security e ha frequentato il Politecnico. Ha da poco firmato un contratto di stage con BCG Platinion e supporterà il team di consulenza sulla sicurezza informatica.



Nermin, 42 anni, egiziana, ha conseguito la laurea triennale all’Università di Alessandria d’Egitto in Gestione del Turismo. Oggi vive a Brindisi e con Sistech ha seguito un programma di riqualificazione professionale in Web Development. Durante il networking event dello scorso anno, organizzato da Sistech, ha conosciuto la Chief Philanthropy Officer di OverIT, che l’ha invitata a un colloquio e oggi lavora come Support Agent: “È bellissimo confrontarsi nuovamente nel campo del lavoro dopo averlo lasciato per tanto tempo, anche in un nuovo Paese con nuove persone, è stata una cosa meravigliosa per me” ha raccontato la donna.



"Essere presenti oggi e continuare a supportare realtà a così forte impatto sociale come Sistech, è per noi di Pantene un grande onore. Siamo felici che il contributo di 75mila euro di Pantene a Sistech, vincitore della seconda edizione di Forti Insieme, abbia permesso di formare professionalmente 9 donne con l’ambizioso obiettivo di far trovare loro lavoro entro 6 mesi dalla fine del programma. Pantene continuerà a investire in progetti come quelli di Forti Insieme per infondere fiducia e sicurezza a chiunque desideri concretizzare un progetto a forte impatto sociale, contribuendo nel costruire una società più inclusiva e quindi migliore" ha spiegato Serena Iacobelli – Italy Senior Brand Manager Pantene.