Morando SpA dona 5mila pasti per cani e gatti disabili e bisognosi

Cinquemila pasti completi giornalieri per cani e gatti malati o con disabilità. Morando SpA, la storica azienda italiana di petfood con sede ad Andezeno, in provincia di Torino, tra i leader nel settore degli alimenti per animali domestici, ha deciso di fare una donazione in favore di Casa Francesca di Refrancore, associazione onlus che si occupa di animali disabili e malati nel territorio dell'astigiano.

Non è la prima volta per Mutti. Questa iniziativa di charity era partita lo scorso febbraio con i primi contatti tra l'azienda e Casa Francesca, che si sono poi concretizzati con una donazione lo scorso marzo. A dicembre la seconda fornitura: alimenti completi secchi e umidi, per un totale di 5mila pasti completi giornalieri, tutti prodotti della linea superpremium di Morando (Miocane e Miogatto), ideali per le esigenze di animali bisognosi.

"La nostra Azienda è da sempre attenta al sociale, in linea con i valori promossi da mio nonno, pioniere del Petfood in Italia. - Franco Morando, che ha rappresentato la famiglia Morando il giorno della donazione - Abbiamo a cuore i nostri amici a quattro zampe e siamo particolarmente sensibili ad aiutare canili e gattili che con entusiasmo e solidarietà si adoperano per dare un quotidiano alimento equilibrato a molti animali domestici in difficoltà. I prodotti donati sono "sani, leali e mercantili", come diceva mio nonno, il quale ci ha insegnato a rispettare sempre le persone più bisognose; in particolare in tale circostanza parliamo di gatti e cani con una sensibilità particolare, a cui abbiamo riservato dei prodotti particolarmente indicati".