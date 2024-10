Milano, arriva "Sma Talent School: trova la tua voce"

Per Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma, è importante saper farsi ascoltare. "La Sma Talent School non è solo un'esperienza formativa, è uno spazio dove ognuno può mostrare ciò che ha da offrire al mondo mettendo in gioco le proprie passioni e il desiderio di entrare in relazione con gli altri", spiega la direttrice. La sfida è l’inclusione.