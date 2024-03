Milano, il Ristorante "Famiglia Rana" torna nello spazio Antonio Marras col suo Temporary Bistrot & Restaurant dal 16 al 21 aprile

Per tutta la settimana del FuoriSalone. È stato creato uno speciale menù che unisce piatti del ristorante veronese con sapori e profumi sardi, in omaggio alla terra di Marras

Infatti, il Ristorante "Famiglia Rana" torna nello spazio Antonio Marras col suo Temporary Bistrot & Restaurant. Una proposta multisensoriale, artistica e gastronomica quest'anno firmata a quattro mani dal designer Antonio Marras e dallo chef Francesco Sodano. Il Temporary Bistrot & Restaurant sarà aperto al pubblico presso lo showroom milanese "NonostanteMarras"– su prenotazione – per tutta la settimana del FuoriSalone, da martedì 16 a domenica 21 aprile, a partire dalle 10 di ogni mattina, per offrire momenti di gusto e bellezza, dalla colazione alla cena.

Il Ristorante Famiglia Rana di Vallese di Oppeano (VR), 1 Stella Guida MICHELIN 2023, ora guidato dallo Chef Francesco Sodano, ha creato uno speciale menù che unisce piatti del ristorante veronese con sapori e profumi sardi, in omaggio alla terra di Antonio Marras.

Il mare e tutta la sua gente si offrono come fonte d'ispirazione per le creazioni e l'installazione di questa attesa edizione di Antonio Marras che ne dà una lettura inedita e sorprendente. Allo stesso modo lo chef si ispirerà a queste visioni marine per la realizzazione dei suoi piatti. Lo showroom diviene quindi luogo di immersione nella creatività, visiva e gustativa, artistica e gastronomica, portando l'ospite in una grotta immaginaria in un punto del mare profondo e inesplorato, "Il mare dove non si tocca".

Le giornate iniziano sotto il glicine del giardino-bistrot con le note delle colazioni, per poi lasciare spazio a pranzi casual chic in cui poter scegliere tra piccoli menù degustazione o à la carte. Con le prime luci del tramonto, invece, non potrà mancare il momento dell'aperitivo, in cui verranno proposti cocktail ispirati alla Sardegna e un'ampia selezione di talenti del mondo del vino. Infine, l'appuntamento della cena nell'originale sala di Atlantide, scrigno dell'atelier che ogni anno viene trasfigurato dall'estro creativo di Antonio Marras. Ispirandosi a lui, lo chef Sodano ha realizzato per l'occasione un'esperienza gastronomica immersiva che stupirà i commensali con inedite creazioni.