Alla Milano Design Week arriva il progetto creativo "Door is Love"

L'opera sarà esposta nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano e raffigurerà un grande portale d’oro formato da una serie limitata di porte incise con versi poetici sui concetti dell’amore, che si fondono con un carro armato dipinto di blu.

“L’installazione vuole essere un paradosso, una provocazione, dove arte e design si uniscono per portare un messaggio di pace. Sulla soglia, spazio reale e metaforico, si svolge infatti una metamorfosi: il portale diventa un varco, un luogo di passaggio verso un mondo migliore, dove l’amore vince la guerra, vince su tutto", sottolinea Celia Stefania Centonze di Ever in Art, società che ha prodotto il concept.

Nasce una Limited Edition di porte d’autore

La collaborazione tra Bertolotto, Ever in Art e l’artista Marco Nereo Rotelli, celebrata con l’installazione “Door is Love” alla Milano Design Week, darà presto origine a un’edizione speciale di porte d’autore: una collezione esclusiva di 14 porte che riporteranno l’inconfondibile cifra stilistica di Rotelli, con versi poetici e messaggi di pace su differenti laccature, in un’inedita gamma di colorazioni. Ogni porta dell’edizione “Door is Love” sarà un'opera unica, con dettagli esclusivi, creata dall'artista per valorizzare gli ambienti come solo una vera opera d’arte.