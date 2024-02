"Migranti: Problema, Risorsa o Presenza?”, analisi della questione migratoria

"Migranti: Problema, Risorsa o Presenza?”. L'evento organizzato dalla Fondazione San Michele Arcangelo ha offerto un’approfondita riflessione sul loro ruolo nella società contemporanea. Mons. Gian Carlo Perego - Arcivescovo e Presidente della Commissione per le Migrazioni della C.E.I. e della Fondazione Migrantes ha tenuto una Lectio Magistralis su un tema tra i più dibattuti in ambito sociale e politico in questi ultimi anni e che continuerà a esserlo in futuro.

Ufficio stampa

Il numero di rifugiati è quasi triplicato nell'ultimo decennio. Il cambiamento climatico sta diventando un ulteriore motore che spinge la gente a lasciare il proprio Paese d'origine. Finora la maggior parte degli spostamenti guidati dal clima avveniva all’interno delle nazioni stesse, ma le cose stanno cambiando. Circa 3,5 miliardi di persone vive, attualmente, in luoghi esposti agli impatti climatici ed è ipotizzabile che nei prossimi decenni migreranno per cercare condizioni più favorevoli.

Mons. Perego ha fornito un'analisi approfondita della questione migratoria, esplorando le diverse prospettive e sfide che essa comporta e quanto sia importante puntare su politiche lungimiranti.

Con l'occasione è stata presentata la Fondazione Meet Human, nata per "incontrare l’umano", ovvero sostenere nel mondo esperienze di umanità vera a supporto della realizzazione integrale della persona, permettendo così uno scambio che possa allargare gli orizzonti e approfondire le ragioni della solidarietà e promuovendo progetti internazionali con Paesi in via di sviluppo, attraverso interscambi multiculturali nei campi dell'educazione, della formazione e dell'inserimento lavorativo.