MediaWorld crea il primo spot tv con IA per promuovere i corsi gratuiti in collaborazione con GirlsTech

La passione per la tecnologia non ha genere e, anzi, la tecnologia è un mezzo per colmare il gender gap: questo il credo di MediaWorld che, per il quarto anno consecutivo, torna al fianco di GirlsTech per ridurre la disparità di genere nei percorsi accademici e professionali STEM.



I film, prodotti da Armando Testa Studios, sono stati realizzati tramite innovative tecniche di generazione I.A. in Stable diffusion e hanno visto l'esordio di un prompter, una nuova figura professionale specializzata nell'IA generativa.

MediaWorld insieme a GirlsTech - iniziativa realizzata da SYX, che promuove la sensibilizzazione sulla parità di genere nel mondo dell'innovazione e della tecnologia - metterà a disposizione oltre 60 corsi gratuiti, della durata di 3 mesi, per bambine dai 7 ai 13 anni e workshop dedicati a studentesse e lavoratrici dai 14 ai 24 anni affinché il futuro interpretato dall'intelligenza artificiale diventi realtà. Le iscrizioni ai corsi sono aperte dall'8 marzo sul sito https://www.mediaworld.it/it/specials/tech-is-woman , mentre la campagna è on air dal 4 marzo su tv e web.

"Siamo molto soddisfatti di proseguire la positiva collaborazione con GirlsTech e di promuovere i percorsi formativi tramite una campagna coerente e significativa - dichiara Francesco Sodano, Head of Omnichannel Marketing & Retail Media MediaWorld -. L'utilizzo dell'IA, infatti, può essere un veicolo per accelerare la riduzione del gender gap grazie alla sua capacità di rendere concreti e di far sentire alla nostra portata i desideri in campo professionale. È proprio da questi presupposti che è maturata l'idea di creare il primo spot sulla tematica IA proprio con l'IA". Per quanto concerne il media mix, commenta: "L'essenza della strategia media omnicanale risiede nella sinergia tra mezzi tradizionali e digitali in coerenza con il soggetto e il target di campagna".

A livello digital è stato predisposto un ricco piano editoriale che vivrà su tutti i canali social del brand, tra cui Instagram, con coinvolgimento del collettivo The Jackal attraverso una serie di Instagram Stories in cui, sempre con il "tone of voice" ironico che li contraddistingue, contribuiranno a sensibilizzare la community sull'importanza di ridurre sempre più il gender gap nelle materie STEM, stimolando ulteriormente la partecipazione ai corsi online organizzati da MediaWorld e GirlsTech.