Freelance ai tempi del Coronavirus, il bonus potrebbe non bastare

Vengono definiti “ professionisti che lavorano in autonomia ”, spesso sottopagati e in costante crescita in Italia. Sono i freelance , l’insieme dei lavoratori indipendenti, che a partire dai giornalisti fino ad arrivare agli organizzatori di eventi , passando per designer , pubblicitari , consulenti , fotografi , film maker , wedding planner , raggruppano una moltitudine di categorie professionali e non. Proprio a causa del mondo eterogeneo che rappresentano è difficile sapere effettivamente quanti sono, anche se le ultime stime dell’Istat (2017) parlano di circa 5 milioni 363 mila autonomi . Un dato, quest’ultimo, che potrebbe però trarre in inganno, perché comprende anche figure più strutturate come coloro che dispongono di dipendenti (i datori di lavoro) e i parzialmente autonomi, cioè chi è legato in parte a un’unica impresa. Proprio il lavoro in esclusiva per una sola società rappresenta la prima vera distinzione tra il più generico lavoratore indipendente e il freelance “tipico”.

Chi sono gli autonomi? - Pur non essendoci una definizione riconosciuta e condivisa, il freelance tipico è quella figura che presta i propri servizi a diversi clienti e/o organizzazioni. Non è quindi un lavoratore dipendente e a volte è dotato di partita Iva. Si capisce quindi come siano tantissime le professioni che ricadono in questo mondo. Facendo quindi una prima scrematura, secondo i dati Istat (2017) sono 3 milioni 314 mila gli autonomi “puri” senza dipendenti, un numero che si avvicina alla stima dell’Associazione consulenti del terziario avanzato (Acta), l’organizzazione italiana dei freelance, che nel 2016 contava 2.065.220 liberi professionisti autonomi.

L'impatto della pandemia - Come molti, anche i freelance sono stati duramente colpiti dalla crisi Coronavirus, che ha causato l’interruzione di collaborazioni e progetti, soprattutto nel settore turistico e degli eventi. Motivo per cui nel decreto Cura Italia prima, e nel decreto Rilancio poi, è stato previsto un bonus per gli autonomi. L’indennizzo, destinato a lavoratori autonomi, partite Iva e i lavoratori del turismo e dello spettacolo, è aumentato dai 600 euro per i mesi di marzo e aprile ai 1000 euro previsti per maggio. Coloro che ne hanno usufruito a marzo se lo sono visto rinnovare automaticamente per aprile, un sistema che ha notevolmente velocizzato i pagamenti. L’Inps ha infatti dichiarato che entro il 25 maggio saranno erogate le somme dovute a tutti coloro che hanno fatto domanda (3 milioni 800 mila persone).

Bonus annunciato e mai arrivato - L’aiuto presenta però alcuni problemi per quanto riguarda la modalità di attribuzione, come spiega Anna Soru, presidente di Acta: "Per accedere al bonus bisogna dimostrare che l’incassato del secondo bimestre del 2020 sia inferiore del 33% rispetto l’incassato dello stesso periodo del 2019. Il problema è che per i freelance non c’è una corrispondenza così immediata tra il lavoro e il corrispettivo pagamento. Spesso si percepisce il compenso di molti mesi prima. L’incassato non è una misura del lavoro svolto nel bimestre. Ci sarebbe sembrata più corretto calcolarlo sull’anno. Per come sono ora le cose, i più sfortunati, che magari hanno finalmente ricevuto compensi pregressi nel bimestre, non possono accedere al bonus".

Una volta escluso l’indennizzo, ci si accorge che non ci sono altre misure messe in campo per la tutela dei freelance. Quest’ultimi sono anche stati esclusi dal rinvio delle scadenze fiscali: "Questo è l’aspetto più critico – racconta Soru – non sono state prorogate né le imposte né i contributi previsti per fine giugno. Il rischio è che molta gente non paghi. Tutti solitamente mettono da parte per il momento della scadenza, ma se uno non ha incassato, è probabile che non riesca a far fronte a queste spese". Sul fronte della liquidità non esistono quindi tutele per i freelance, esclusi anche dall’accesso a forme di prestiti agevolati.

Niente bonus e nemmeno diritti - Il mondo degli indipendenti è carente anche per quel che riguarda le tutele sociali. Difficile versare i contributi pensionistici visti i compensi così bassi o usufruire per esempio di malattia o maternità. Un problema che secondo Soru potrebbe scatenare "l’esplosione di una bomba sociale". Se infatti l’erogazione del bonus sembra un primo passo verso il riconoscimento di questa tipologia di professione, la speranza di Acta è che inizi un processo di strutturazione del welfare a lungo termine. "Da un lato vediamo la volontà di concedere determinate tutele – dichiara Soru - come l’inserimento nel Dl Rilancio della compatibilità del bonus con l’assegno d’invalidità. Allo stesso tempo però notiamo che il congedo parentale sia stato esteso a 30 giorni solo per i lavoratori dipendenti, e non capiamo questa discriminazione".

Una debolezza non solo legata al Covid-19 - La tutela verso i freelance sembra essere appena iniziata, spiega la presidente di Acta: "Da un certo punto di vista possiamo dire che in passato non c’era mai stato interesse verso gli indipendenti, non si sono mai visti ammortizzatori sociali dedicati. Questa è la prova di un’attenzione diversa, ma bisogna allargare gli orizzonti anche verso i lavoratori invisibili, come gli stagisti, i collaboratori occasionali, chi lavora in regime di diritto d’autore, per i quali non sono state previste misure. Dobbiamo iniziare a proteggere le figure più fragili, che in un mercato del lavoro ormai deteriorato, sono una moltitudine arrangiata a sopravvivere".

Articolo realizzato in collaborazione con il master biennale in giornalismo della IULM, contenuto a cura di Benny Mirko Procopio.