L'Università per Stranieri di Perugia è l'ateneo italiano che attrae più studenti dall'estero

Con quasi uno studente su tre proveniente dall'estero (lo è il 28,4% degli iscritti ai corsi di laurea, master e dottorati), l'UniStraPg si colloca al primo posto nella classifica stilata da Talents Venture nel settimo report sull'internazionalizzazione delle università italiane, dal quale emerge che nell'anno accademico 2021/2022 sono stati quasi 110mila gli studenti stranieri impegnati in atenei italiani, il 72% in più rispetto al 2010/2011. Di questi 110mila, il 75% proviene da un Paese europeo, soprattutto Romania e Albania (18% del totale), oppure asiatico, specialmente Cina e Iran (7%).

Proprio l'alta mobilità internazionale è uno dei caratteri distintivi dell'Università per Stranieri di Perugia che, grazie a un intenso tessuto di collegamenti globali, riesce ad attrarre studenti da tutte le parti del mondo, ai quali offre formazione di alta qualità e supporto nel loro cammino di crescita internazionale, grazie a un ampio ventaglio di opzioni per scambi accademici e stage all'estero. Fiore all'occhiello è il Servizio Erasmus e mobilità internazionale. Nell'Anno accademico 2020/2021, l'Università per Stranieri di Perugia ha finanziato tutte le richieste di mobilità degli studenti a fini di studio nella misura del 101% e a fini di stage nella misura dell'87%. Il numero medio dei crediti formativi realizzati dagli studenti outgoing nell'ambito di mobilità a fini di studio si attesta a un livello superiore a 30 (30,31), in aumento rispetto ai risultati registrati nell'a.a. 2020/21 (26.95) e nell'a.a. 2019/20 (25.86). Inoltre, si è triplicato rispetto al 2020 il numero medio dei crediti formativi realizzati dagli studenti nelle mobilità a fini di tirocinio.

Inoltre, particolare attenzione viene dedicata alle attività informative sulla mobilità internazionale. Un seminario informativo dedicato alle matricole illustra le opportunità per favorire una corretta programmazione delle esperienze di mobilità all'interno del percorso accademico. Vengono predisposti vademecum che permettono ai fruitori di borse di mobilità SMS, STA e STT di organizzare e gestire in maniera più proficua la propria esperienza all’estero. I Tutor di mobilità dei corsi coadiuvano il Delegato rettorale Erasmus nelle attività di supporto agli studenti per quanto concerne la scelta delle attività formative da svolgere presso l’Università di accoglienza. Il Servizio Erasmus e mobilità internazionale garantisce agli studenti in uscita in ogni momento e in ogni forma - negli orari di ricevimento del pubblico, via e-mail e tramite incontri nella piattaforma MS Teams - una costante assistenza amministrativa. Il risultato è una percentuale media di gradimento espressa dagli studenti pari al 94%.

Il course catalogue in inglese - Gli studenti in mobilità incoming trovano con largo anticipo rispetto all'inizio delle lezioni l'elenco completo dei corsi offerti nell'apposita sezione del sito web dell'Università per Stranieri di Perugia. Il Servizio Erasmus e mobilità internazionale fornisce, due mesi prima dell'inizio della mobilità, la Programmazione ufficiale degli insegnamenti disponibili per l'intero anno accademico al fine di consentire la predisposizione di un learning agreement adeguato. Per ogni insegnamento attivo viene specificato: il numero di crediti ECTS, il semestre di attivazione, la lingua di insegnamento, il corso di Laurea o Laurea Magistrale di riferimento, il collegamento al sillabo del corso e il docente titolare dell’insegnamento. Inoltre, a partire dall'anno accademico 2018/19 l'Ateneo ha completato il processo di traduzione in lingua inglese di tutti gli insegnamenti attivi nei corsi di laurea e di laurea magistrale, rendendo di fatto disponibile e consultabile dagli studenti internazionali in ingresso il course catalogue in inglese e facilitando l'elaborazione dei piani di studio/learning agreement.

Il supporto per i visti - Agli studenti incoming, lo staff Erasmus fornisce, tramite il supporto dello staff dell'ufficio di Polizia e della segreteria studenti stranieri, informazioni e supporto relativamente a visti, permessi di soggiorno e assicurazioni. Agli studenti outgoing vengono fornite indicazioni relative alla copertura assicurativa e ai visti. Prima dei bandi vengono promossi incontri con gli studenti per illustrare le procedure di candidatura, le destinazioni attivabili, le attività realizzabili all’estero e i contribuiti economici disponibili. Alla chiusura dei bandi vengono promossi incontri di orientamento con gli assegnatari di mobilità. La percentuale di gradimento per quanto riguarda la mobilità degli studenti outgoing ha raggiunto il massimo livello per quanto concerne le mobilità ai fini di studio. Analogamente, le percentuali di gradimento registrate delle mobilità incoming dello staff (100%) e degli studenti (100% a fini di stage e 97,14 a fini di studio) dimostrano l'apprezzamento di tutte le forme di supporto e dei servizi predisposti dall'Ateneo.

Inoltre, la Commissione d’Ateneo per le differenze e l'inclusione, composta da docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti promuove occasioni formative e di dibattito e campagne contro discriminazione, intolleranza, xenofobia e razzismo. Le iniziative vengono pubblicate su una pagina web istituzionale ad hoc. Per quanto riguarda gli studenti provenienti da Paesi Terzi, l'Ateneo aderisce al Manifesto dell'Università inclusiva promosso da UNHCR supportando rifugiati e richiedenti asilo con borse di studio e partecipando alle attività del progetto UNICORE. Mette a disposizione tutor linguistici per gli studenti internazionali e buddies per gli studenti Erasmus. Ha un ufficio della Questura che facilita l’iter relativo al permesso di soggiorno e uno sportello medico a disposizione degli studenti internazionali. Inoltre, prevede un Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

L'attenzione alla digitalizzazione - Ai beneficiari di azioni di mobilità internazionale vengono messi a disposizione strumenti digitali come piattaforme informatiche a supporto dell'attività di docenza (ad esempio, le Lavagne interattive) e a supporto dell'attività di studio (LOL – Learning Online), e applicazioni di MS Teams per interagire in qualsiasi momento e in forma diretta con il personale sia amministrativo che docente dell'Ateneo.

Un corso di laurea dedicato alla sostenibilità - L'Università per stranieri di Perugia promuove la cultura della sostenibilità sia nel campo della didattica, con un intero corso di laurea dedicato (Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale), e sia nella ricerca, con sempre nuovi progetti e itinerari di approfondimento dedicati alla sostenibilità sotto il profilo sociale, economico e ambientale, con particolare attenzione ai temi della solidarietà, protezione dell'ambiente e tutela dei diritti fondamentali. Il Servizio Erasmus e mobilità internazionale incoraggia e sostiene gli studenti Erasmus incoming ed outgoing a partecipare attivamente alle numerose iniziative promosse nell'ambito della sostenibilità elencate nelle pagine web istituzionali ad essa dedicate.