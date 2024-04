Tunisia, inaugurato un nuovo polo produttivo di Rizzoli Emanuelli 

Cresce la rete di unità produttive all'estero della storica azienda di conserve ittiche. Dopo quello a Santona in Spagna e a Elbasan in Albania, arriva lo stabilimento nella città tunisina di Kelibia

Lo stabilimento è stato scelto in una posizione strategica per la lavorazione del pesce: collocato tra il Canale di Sicilia, il golfo di Tunisi e l’area pescosa di Teboulba, nel golfo di Hammamet, nasce con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva e rafforzare ulteriormente il posizionamento della storica azienda di conserve ittiche nel settore Premium.

Il nuovo polo produttivo Dedicato esclusivamente alla lavorazione manuale di alici della pregiata specie Engraulis Encrasicolus, pescata esclusivamente nel Mar Mediterraneo e nel Mar Cantabrico, il nuovo polo produttivo di 1.500mq prevede una capienza di 4.200 tonnellate di pesce fresco e, una volta entrato a pieno regime, impiegherà circa sessanta risorse. Al suo interno saranno effettuate le fasi di lavorazione manuale del pesce, nel rispetto dell'antica tradizione Rizzoli per mantenere inalterato il gusto di un pesce di qualità superiore.

La scelta di aprire unità produttive vicine al luogo di pesca è dettata dalla volontà di garantire la lavorazione entro massimo otto ore dalla pesca, che avviene in mare aperto con l’antica tecnica al cerchio e l’utilizzo della lampara. All’arrivo del pesce fresco in fabbrica si effettuano i primi controlli: corretta ghiacciatura del pesce, verifica delle temperature e valutazione organolettica. Iniziano, quindi, le prime fasi di lavorazione, tutte effettuate in modo totalmente manuale e da personale altamente specializzato: dopo una prima fase di pulizia ed eliminazione di alcune componenti, il pesce viene sistemato a raggiera all’interno di barili, dove resterà a maturare per almeno quattro mesi. Durante questo periodo e fino a completa maturazione, il pesce viene costantemente controllato e manutenuto affinché sviluppi le caratteristiche sensoriali tipiche di un prodotto maturo: gusto più equilibrato, sapore delicato e colore rosato della carne.

La crescita dell'azienda Questa apertura segna un ulteriore passo in avanti per la crescita dell’azienda che, oltre alla sua principale e storica sede a Parma, ha costruito negli anni una rete di unità produttive intorno al Mar Mediterraneo: a Santona in Spagna e a Elbasan in Albania, inaugurata nel 2021.

“Gli investimenti nel sito produttivo in Tunisia rappresentano un ulteriore tassello nella nostra strategia di espansione globale. Siamo convinti che questo contribuirà a rafforzare la nostra posizione nel segmento chiave dei mari dell’eccellenza e a porre le basi per ulteriori sviluppi del nostro business in Italia e all’Estero”, dichiara Massimo Rizzoli, vice presidente operativo di Rizzoli Emanuelli.