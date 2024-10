Ikea introduce le Quiet Hours e le stanze relax

In ognuno dei 22 negozi, le Quiet Hours saranno attive ogni mercoledì nelle tre ore che precedono la chiusura degli store: in questa finestra temporale saranno adottati accorgimenti finalizzati a ridurre le sollecitazioni sonore per permettere a chi è particolarmente sensibile ai rumori e agli stimoli uditivi, come chi ha una neurodivergenza, di sperimentare un ambiente sereno. Infatti, nel giorno e nella fascia oraria indicati, i negozi interverranno sull’eliminazione di musica e annunci vocali, così come su quella di mezzi meccanici che possano essere di disturbo. Per maggiori informazioni sugli orari di attivazione, è possibile visitare la pagina del proprio negozio di riferimento.