Hippocrates Holding: l'azienda che reinventa la farmacia

Fondata da Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, Hippocrates Holding è diventata rapidamente il primo retail farmaceutico nazionale e si è trasformata in una Società Benefit. Oggi il gruppo gestisce oltre 500 farmacie a insegna “Lafarmacia.”, distribuite in quattordici regioni italiane, con un organico di oltre 2.500 dipendenti. La società si distingue per un approccio innovativo che punta a rivoluzionare il concetto di farmacia, trasformandola in un vero e proprio hub per la salute e il benessere, con una customer experience unica e personalizzata. In questi anni, Hippocrates Holding ha acquisito farmacie al ritmo di una ogni tre giorni, raggiungendo oltre 800 milioni di ricavi e 160 milioni di EBITDA. L’azienda è pronta a superare le 600 farmacie entro la fine dell'anno e a proseguire, nel 2026, mantenendo un ritmo di crescita di circa 100 farmacie all’anno. Nel 2023, il gruppo ha avviato una nuova piattaforma logistica di oltre 10.000 mq, progettata all’insegna dell’efficienza energetica e della sostenibilità, a supporto della gestione dei processi di assortimento e dell'esecuzione in-store in tutte le sue farmacie. A sostegno del piano di crescita e di sviluppo, a marzo 2025, Hippocrates Holding ha annunciato il completamento di un’operazione di finanziamento da 350 milioni di euro, portando le linee complessivamente raccolte a oltre 1,25 miliardi di euro. L’operazione rafforza la posizione del gruppo come leader del retail farmaceutico in Italia e supporterà la sua espansione nel raggiungimento degli obiettivi programmati.