Gruppo Gattinoni: fatturato 2023 vola a +40% 

Il Gruppo Gattinoni conferma tutti i valori di crescita stimati per l’anno 2023 e chiude il bilancio con un fatturato pari a 686,9 milioni di euro, in aumento di quasi il 40% rispetto al 2022 e dell’8% rispetto al budget prefissato.

Le tre Business Unit del Gruppo hanno aumentato i risultati Tutte le tre Business Unit del Gruppo hanno aumentato i risultati. Gattinoni Travel ha realizzato una crescita del 40,1% rispetto al 2022 raggiungendo i 295 milioni di euro di fatturato. La Divisione Travel del Gruppo ha investito nel potenziamento del prodotto, sia quello brandizzato Gattinoni sia quello negoziato con i migliori partner; le agenzie, di proprietà e affiliate, sono state messe in condizione di essere più proattive, grazie agli strumenti di cui sono state dotate relativamente a marketing, formazione e campagna di comunicazione e incentivazione.

Gattinoni Business Travel, la divisione che sviluppa il business dei viaggi d’affari sia per il segmento aziende sia per le agenzie, ha raggiunto i 254 milioni di euro di fatturato, in incremento del 30,2% rispetto al 2022. Le trasferte, i viaggi di lavoro, gli spostamenti generati da società e agenzie di viaggi hanno trovato nella Divisione preposta interlocutori affidabili, assistenza continua e sistemi tecnologici che garantiscono ogni tutela al personale viaggiante.

Gattinoni Events, la Divisione degli eventi che comprende le aree Logistics, Communication e Healthcare, ha totalizzato 61 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 71,8% rispetto al 2022. La Divisione ha aumentato esponenzialmente i grandi eventi; incentive, lanci di prodotto, roadshow si sono contraddistinti per il grande lavoro in termini di comunicazione e creatività grazie anche agli investimenti realizzati nei team creativi e in generale sulle ottime performance di tutto il personale della Divisione. Anche la specializzazione del team Healthcare ha portato ottimi risultati e nuovi clienti.

Quest'anno prevista un'ulteriore crescita A fronte degli andamenti e dei numeri molto positivi, il Gruppo stima un 2024 di ulteriore sviluppo. Per quanto riguarda il valore gestito dei contratti commerciali, l’obiettivo è di arrivare a 1.776,3 milioni quest'anno, con un aumento di oltre il 10%.

Dopo i difficili anni di pandemia e post pandemia, e a seguito dei grandi e costanti investimenti in tecnologia, risorse umane, prodotto e comunicazione, quest’anno il Gruppo Gattinoni ha come obiettivo anche l’aumento della marginalità.

L’anno in corso è iniziato con performance molto buone per tutte e le Divisioni, tanto che a fine del primo trimestre di quest'anno si evidenzia un fatturato in incremento pari al 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; risultati che rafforzano le stime di crescita e si confermano in linea con il piano industriale nell’ottica di raggiungere il miliardo di euro di fatturato di Gruppo nel 2026.

In corso riorganizzazione del Gruppo Una crescita così importante e traguardi così ambiziosi in termini di volumi e di marginalità saranno resi possibili grazie anche a una importante riorganizzazione del Gruppo già in corso.

Si sta procedendo a una semplificazione con tre distinte aree di business sotto la capogruppo: Travel (prodotto e agenzie), Business Travel ed Events; semplificazione che riguarderà anche l’aspetto societario con una finalizzazione entro la fine del piano industriale.

In parallelo si sta lavorando a una riorganizzazione manageriale per dare maggior autonomia e sviluppo alle tre Divisioni e una solida struttura organizzativa di Gruppo.

A tal fine, sotto la guida del Presidente Franco Gattinoni, che avrà un ruolo sempre più strategico e di sviluppo, sono state nominate tre figure apicali alla guida delle tre Business Unit. Per la Divisione Gattinoni Travel diventa amministratore delegato Mario Vercesi, già Direttore Prodotto e regista della piattaforma tecnologica; Gattinoni Events riconferma al timone la Managing Director Elisa Presutti.