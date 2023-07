Grandinate ed eventi atmosferici estremi, il supporto di Carglass per gli automobilisti

Nubifragi, tempeste con forti venti capaci di sradicare alberi e scoperchiare tetti, grandinate con chicchi record in grado di provocare ingenti danni a strutture e automobili: da settimane un maltempo caratterizzato da eventi estremi continua a sferzare l'Italia e in particolare il Nord del Paese, dal Piemonte al Veneto, passando per l'Emilia-Romagna fino alla violenta tempesta che ha colpito la Lombardia, abbattendosi violentemente anche su Milano e hinterland.

La task-force - In particolare, dal 13 luglio è stata organizzata una task-force specializzata con professionisti qualificati per far fronte in maniera efficiente e veloce all'emergenza in corso insieme a un team dedicato di 30 amministrativi per la gestione straordinaria delle pratiche assicurative. Sono stati inoltre estesi gli orari di apertura, anche nei weekend, dei centri Carglass, del contact center e del magazzino di Origgio, dove vengono distribuiti i parabrezza di ricambio. Infine, per gestire al meglio e più velocemente le richieste, è stata aperta una Priority Line per tutti gli automobilisti con polizza cristalli o eventi naturali. Secondo i dati registrati, l'impegno di Carglass ha visto al momento l'intervento di 50 tecnici installatori a sostegno dei 25 centri di assistenza direttamente colpiti e coinvolti. Il 20 luglio e nei due giorni successivi il Contact Center di Carglass ha ricevuto 33.717 chiamate in totale e sono stati effettuati 409 interventi.

Occhio alla polizza - Carglass inoltre consiglia di verificare quali tipi di garanzie accessorie sono state sottoscritte insieme alla RC Auto, obbligatoria per legge. La polizza 'eventi atmosferici/eventi naturali' copre una grande varietà di eventi naturali e nella maggior parte dei casi anche i danni da grandine, ma non sempre: è necessario quindi controllare che la copertura per la grandine sia effettivamente compresa nella polizza. È inoltre consigliabile valutare se non sia il caso di sottoscrivere una copertura ad hoc, tenendo conto del trend di aumento, pari al 30%, delle grandinate sia intense che estreme. In particolare, nel nostro Paese si è raggiunto il numero medio più alto di questo tipo di precipitazioni, che si concentrano maggiormente nel nord durante l'estate, mentre crescono nel centro-sud tra la fine dell'estate e l'autunno.

Gli ADAS - Infine, Carglass ricorda l'importanza della corretta ricalibrazione degli ADAS in seguito alla sostituzione del cristallo dell'auto. Fondamentali per la sicurezza stradale, le telecamere degli Advanced Driver Assistance Systems vedono proprio il parabrezza come uno dei luoghi maggiormente deputati per la loro installazione. Secondo gli studi condotti da Automobile Club d'Italia e Bosch e realizzati dalla Fondazione Filippo Caracciolo di ACI in collaborazione con il Politecnico di Torino, i modelli di autoveicolo non dotati di sistemi ADAS sono esposti al rischio di essere coinvolti in incidenti 15 volte ogni milione di chilometri percorsi mentre i veicoli dotati di sistemi ADAS vedono ridotto tale rischio di oltre il 60%.