Golfera sceglie l'innovazione e la tradizione anche nel bilancio

Dal 2022 Golfera ha intrapreso un cammino di sostenibilità con l’obiettivo di rendicontare l’impatto che le sue attività producono in termini economici, sociali e ambientali. L’azienda di Lavezzola è consapevole dell’importanza e dell’impegno che questo implica: il percorso verso la sostenibilità è continuo e per nulla semplice ed è per questo motivo che Golfera si è posta l’obiettivo di migliorare e adattare le sue pratiche aziendali, in linea con le aspettative dei consumatori.

Ufficio stampa

Il percorso di sostenibilità è stato avviato nell’ottica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), programma sottoscritto nel settembre 2015 dai Paesi membri dell'ONU, che delinea la transizione ecologica a livello globale. La “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)" è la nuova direttiva europea appena entrata in vigore e mirata a guidare la rendicontazione della sostenibilità aziendale e nonostante Golfera non sia tra le prime obbligate ad adottarla, l’azienda ha scelto volontariamente di produrre un Bilancio di Sostenibilità.

Il bilancio sostenibile abbraccia una prospettiva a lungo termine, capace di rivoluzionare l’approccio verso l'ambiente, la società e la sostenibilità, siglata da una azienda che produce salumi di qualità e al tempo stesso riconosce l’importanza di operare in modo responsabile, consapevole dell'impatto che le sue azioni e le attività a esse collegate hanno sull’ambiente.

Quello di Golfera è un impegno che ha già rivelato i suoi buoni frutti in termini numerici: 75-65% di plastica in meno, più del 50% di energia dall’impianto di cogenerazione e impianto fotovoltaico, il 90% di materia prima da fornitori nazionali, numeri che la riconfermano un'azienda pronta ad accogliere le sfide e i cambianti che trasformano il mercato.