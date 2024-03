Trent’anni, italiana di origini persiane, conduttrice televisiva e radiofonica, volto social da quasi 3mln di follower, Giulia Salemi è la nuova Brand Ambassador di Morellato, protagonista nella campagna stampa e televisiva dei #GIOIELLIDAVIVERE, realizzati in argento 925% sostenibile e proveniente da fonti di riciclo.

Ufficio stampa

Gioielli che puntano alla sostenibilità

A partire dalla stagione 204, tutte le collezioni del mondo “Precious” del brand saranno realizzate in argento proveniente da fonti di riciclo. L’argento è un materiale che può essere riciclato, raffinato, lavorato e riutilizzato all’infinito, mantenendo intatte le caratteristiche di preziosità e la qualità elevata. Il prezioso metallo, utilizzato da Morellato, proviene da oggetti preziosi e gioielli post-consumo, fino agli scarti della lavorazione orafa o ai prodotti dismessi dell’elettronica.

Anche i fornitori scelti dall’azienda garantiscono elevati standard di trasparenza in tema di attenzione alla sostenibilità: dalla condotta etica alle pratiche a tutela dell’ambiente, dal controllo sulla provenienza dei materiali alla sicurezza sul lavoro e al rispetto dei diritti umani.

“Il brand Morellato nelle ultime stagioni ha visto un’importante evoluzione in termini di design, immagine e prodotto, focalizzandolo sempre più sul mondo precious delle collezioni in argento. - Francesca Ginocchio – Global Marketing Advisor, Morellato Group - Gioielli da vivere si inserisce nel più ampio percorso di attenzione alla sostenibilità portato avanti dall’azienda in tutti i suoi aspetti. Il Gruppo Morellato abbraccia i principi dell’economia circolare, che vede il riutilizzo dei materiali nei cicli produttivi, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi. Una precisa strategia, che ha portato il Gruppo Morellato a redigere già dal 2022 il Bilancio di Sostenibilità, guidato dalla consapevolezza che le necessità delle generazioni attuali non debbano compromettere le opportunità di quelle future.”