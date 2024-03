Giornata mondiale del sonno, consigli per un buon riposo notturno

Spesso manca la consapevolezza di quanto il buon sonno sia di fondamentale importanza per il benessere fisico e mentale e quanto possa influenzare attività quotidiane e relazioni personali.

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno 2024, Dorelan, nome di punta del bedding Made in Italy, conferma il proprio impegno per migliorare la qualità del sonno attraverso l'innovazione, la sostenibilità e l'attivazione di collaborazioni significative. Tramite un consolidato percorso di responsabilità sociale, infatti, Dorelan invita a riflettere sul ruolo cruciale di un riposo di qualità per la salute, confermando il proprio impegno nello studio e nella divulgazione di concetti di grande rilevanza per tutti. Una mission quotidiana racchiusa nel motto "Dormire bene, vivere meglio", che pone al centro il benessere e la qualità della vita.