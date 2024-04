 Giornata Mondiale del Bacio, i benefici del chewing gum senza zucchero 

Per non farsi cogliere impreparati, soprattutto quando non si hanno spazzolino e dentifricio a portata di mano, la gomma da masticare è un perfetto alleato per una bocca fresca e pulita, a prova di baci

Il 13 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Bacio , e quale giorno migliore per lasciarsi travolgere dalla passione? L'importante è non farsi cogliere impreparati, soprattutto quando si è fuori casa e non ci sono spazzolino e dentifricio a portata di mano...È proprio qui che arriva in aiuto il chewing gum senza zucchero: lo conferma la scienza.

Studi scientifici dimostrano infatti che lo xilitolo, dolcificante di origine vegetale contenuto in svariate tipologie di gomma da masticare senza zucchero, oltre a ridurre la placca, è in grado di donare una sensazione di alito fresco. I cristalli presenti nel confetto, sciogliendosi nella saliva durante la masticazione, assorbono calore e abbassano la temperatura del cavo orale in maniera transitoria di uno o due gradi.

Anche il mentolo svolge un ruolo importante nel regalare una sensazione di freschezza che può durare fino a mezz’ora. Inoltre, la presenza di ingredienti funzionali come, ad esempio, zinco e magnolia rende l’alito purificato in maniera più intensa e duratura.

Superato quindi questo scoglio, con la consapevolezza di una bocca sana e profumata grazie al chewing gum senza zucchero con xilitolo, non ci sono davvero più scuse per rimandare quel bacio tanto atteso... anche dopo una cena dai sapori impegnativi: un vero e proprio boost di self confidence, per non sfigurare al primo appuntamento... né a tutti quelli che verranno!