Gillette lancia un nuovo prodotto e lo fa "in grande" con Bobo Vieri

Novità in casa Gillette, che inaugura un altro capitolo della sua storia, iniziata nei primi anni del Novecento con l’invenzione e la successiva brevettazione del primo rasoio di sicurezza. A 120 anni dal rilascio del brevetto, il brand di Procter & Gamble dedica al lancio del nuovo Gillette Labs un’imponente campagna pubblicitaria, supportata da un investimento in crescita a doppia cifra. Nel segno della continuità la comunicazione punterà su Bobo Vieri, riconfermato ambassador ufficiale e affiancato dallo streamer Piz.

Ufficio stampa

Nei primi anni del Novecento l'innovazione del brand nasceva dal contesto socioculturale dell’epoca, in cui le tendenze della barba e della cura del viso stavano cambiando rapidamente e si avvertiva sempre di più il bisogno di ottenere un look pulito, senza recarsi dal barbiere più volte a settimana. Nei decenni si sono susseguiti oltre 10 diversi modelli, che hanno portato continui miglioramenti e innovazioni nel modo in cui era possibile radersi quotidianamente: dal rasoio regolabile negli anni ’50 al primo rasoio a cartuccia a cavallo tra il ’60 e l’80; dal rasoio Sensor con lame indipendenti montate su molle, al celebre e iconico Gillette Fusion del 2006, anno della vittoria ai Mondiali di Calcio della Nazionale Italiana, fino ad arrivare a oggi con Gillette Labs.

“Dopo oltre 10 anni portiamo sul mercato italiano un prodotto nuovo e innovato, che eleva la rasatura a un livello superiore: vogliamo lasciare il segno nella vita di ogni uomo che ama prendersi cura di sé - ha spiegato Marco Centanni, Brand Director - Gillette Italia - Grazie alle sue caratteristiche uniche, Gillette Labs rappresenta molto più di un rasoio: è un invito a unirsi alla rivoluzione della rasatura. Un oggetto iconico per coloro che cercano l'eccellenza e per chi rifiuta di accontentarsi”.

Non solo un rasoio

Grazie a nuove caratteristiche e tecnologie all’avanguardia Gillette Labs è il primo rasoio con una barra integrata ad azione esfoliante, dotata di "smerli" rialzati che, attraverso uno scrub, aiutano a rimuovere e pulire la pelle da detriti e impurità prima del passaggio delle 5 lame in acciaio anti-frizione per una rasatura profonda, facile e veloce per una pelle più fresca dopo la rasatura.