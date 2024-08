Massa, la Celebrity Adventures Foundation metterà all'asta 8 speciali giraffe di design: il ricavato sarà devoluto alla realtà benefica Nuovi Orizzonti

I fondi raccolti tramite l'asta saranno destinati a un progetto che prevede la realizzazione di spazi all'interno della Cittadella Cielo di Frosinone, da dedicare a un grande centro di aggregazione giovanile. I giovani coinvolti, grazie anche alla collaborazione con i servizi territoriali, le scuole e le associazioni, potranno usufruire di un ambiente dove esprimersi in modo sano attraverso linguaggi che li attraggono, come la musica, l'arte e l'ambito digitale. Saranno affiancati da operatori esperti in ambito educativo in un percorso di conoscenza di sé, che li aiuterà a sviluppare competenze relazionali e soft skill. Inoltre, potranno trovare supporto per affrontare le problematiche specifiche che li riguardano, tessere relazioni sane tra pari, e scoprire i propri talenti per diventare costruttori di un futuro migliore per sé e per gli altri.