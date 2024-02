23 febbraio 2024 11:33

Istanbul, il presidente di Locman ospite della nuova edizione di MeeTürkitaly

La storia "dal locale al globale" di Locman, tra i maggiori produttori italiani di orologi nel mondo, è stata protagonista al Palazzo di Venezia di Istanbul. Marco Mantovani, dal 1988 mente e cuore dietro al successo dell'azienda toscana e presidente del gruppo, ha conversato con il pubblico turco e italiano - figure illustri della moda, dello spettacolo e dell'imprenditoria sul Bosforo - su invito dell'Ambasciatore d'Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, nel quadro del ciclo "MeeTürkitaly" (un formato ideato per coinvolgere personalità del mondo istituzionale, culturale e dell'imprenditoria attorno al concetto di innovazione e "saper fare", chiavi del dialogo tra Italia e Turchia).

L'Ambasciatore Marrapodi ha ricordato come quella di Locman si iscriva a pieno titolo tra i "percorsi di successo" dell'imprenditoria italiana: "La storia di Marco Mantovani è perfetta per 'MeeTürkItaly': un artefice di innovazione che ha saputo valorizzare la tradizione attraverso un dialogo costante con la modernità. Un'azienda che ha voluto 'conquistare' il tempo, testimone di una storia italiana di successo mondiale. Un simbolo di quel made in Italy che anche in Turchia, come dimostra il successo di questa sera, ci rende orgogliosi".

"Ho sempre lavorato per migliorare i miei prodotti, partendo da radici salde nella produzione locale - ha dichiarato Marco Mantovani -. Non credo di avere la chiave per il successo ma certamente l'impegno, la competenza, la passione per il proprio lavoro sono aspetti fondamentali. La sfida che ci troviamo di fronte è grande: puntiamo a ricostruire l'orologeria italiana, ripartendo dal periodo tra gli anni '60 e '90, in cui la filiera di settore era un riferimento mondiale. Dobbiamo scommettere sulle straordinarie capacità dell'industria italiana".

Prima dell'evento, che ha visto la partecipazione anche di numerosi esperti di settore e influencer, è stata organizzata un'esposizione di alcuni pezzi iconici della collezione Locman.